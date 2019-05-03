25個「超大草莓印」藏女兒背上！　母從托兒所接回大崩潰

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美國亞利桑那州一名媽媽艾莉絲（Alice Bryant）在2月時，發現從托兒所回家的1歲多女兒身上，竟然藏有超過25個「超大草莓印」，氣憤的她向托兒所工作人員投訴，希望能找出原因，但卻都沒有結果；雖然最後報了警，但事情過了2個月卻也沒有解決，她毅然決然將事情公開在臉書上，引起網友關注。

綜合外媒報導，艾莉絲在2月時，將女兒羅莎琳（Rosalynn）送到一間托兒所就讀，沒想到就在該月26日將小孩接回家時，卻意外地發現女兒的背上和手臂上，佈滿大大小小的「草莓印」，還伴隨著些許的齒痕，看起來怵目驚心，同時也把她嚇壞了！

為了要釐清這些痕跡到底是怎麼留下的，艾莉絲先是向托兒所的工作人員詢問，但卻沒有得到任何解答，最後只好找上警方報警處理，不過事發到現在已經過了2個月的時間，仍然沒有任何調查消息被公告，讓艾莉絲十分沮喪，於是決定自行在臉書將這起事件公開，並尋求網友幫助；沒想到反響過於熱烈，目前艾莉絲臉書處於關閉、看不到貼文的狀態。

艾莉絲在接受當地電視台採訪時表示，會想公開這起事件的原因，是想避免同樣的事情發生在別的孩子身上，事實上沒有人知道這起事件如何發生的，也很有可能是工作人員無視孩子們的哭聲，但是想要造成這樣多痕跡的咬傷勢必得花上一些時間，她不相信沒有人發現。

事情爆發後，許多網友紛紛表示不敢置信，有人說「天啊！一開始我以為是口紅，直到我將文字看完，很抱歉！我真的無法想像當媽媽的看到這場景會有多難過」、「我在日托中心工作了13年，到底是甚麼樣的人能容許這樣的事發生？」、「我很抱歉看到你的寶寶受到這樣的折磨，在正義獲得聲張前請不要停止！」更有人跳出來表示，「我兒子一年前也到過這間托兒所，雖然沒有受到大傷害，但那裏的環境看起來沒有任何改變」、「這裡不安全也不乾淨，小孩一周內在托兒所受傷3次！」