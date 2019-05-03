F奶歌手「孤獨死」家中　不倫戀男星聽聞…嚇得落荒而逃

▲紫艷與桂文枝曾有一段長達20年的不倫戀。（圖／翻攝自日網）



國際中心／綜合報導

日本F奶演歌歌手紫艷近日被爆在家中「孤獨死」，享年41歲，遺體甚至數日後才被發現。紫艷生前與現年75歲諧星巨匠、落語家桂文枝有過一段長達20年的不倫戀，桂文枝被媒體追問時，卻被紫艷的死訊嚇得落荒而逃。

紫艷18歲時愛上大自己34歲、已婚的桂文枝，自願當了20年小三。桂文枝可說是一手提拔紫艷的演藝生涯，紫艷也將對方視為「一輩子唯一的男人」。婚外情於2016年曝光後，遭桂文枝拋棄的紫艷一度傳出精神失常，甚至曾割腕輕生，直到加入新經紀公司才走出陰霾，而桂文枝則始終對外堅稱兩人僅像是父女關係，否認不倫戀。

日本《FRIDAY》周刊報導，紫艷的母親自3月7號後就無法聯絡到女兒，請房東入屋查看，才發現紫艷已經死亡多時。法醫驗屍後確認，紫艷是因為不當服用多種不同的藥物才會死亡。

桂文枝日前結束工作時，守候媒體上前詢問是否知道紫豔死訊，他還一度問「你說誰？」記者回答，「紫艷小姐。」桂文枝聽聞一度語塞，反問記者「真的嗎？」臉上難掩驚訝表情。記者追問，「她跟了你20年，41歲還這麼年輕就去世了？」桂文枝尚未開口，一旁司機就催促他上車。最後桂文枝不發一語狼狽離去。