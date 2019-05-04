異形再現？葡萄牙驚見變形怪豬 羊身人舌老鼠頭！

▲葡萄牙驚見羊身人舌老鼠頭的「變形怪豬」。 （圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一隻臉部畸形小豬在出生後無助地掙扎的影片，最近在網路上驚震了諸多網友。這支影片是在葡萄牙某個地方拍下的。影片顯示：一名女子將這隻可憐的小豬抱起來對著鏡頭。牠有明顯的小豬特徵：體形近似、少量的毛髮、還有與粉紅的膚色。

但牠的鹼卻跟小豬完全是兩回事。牠的頭至少是尋常小豬的兩倍，耳朵實際上是長在頭頂上。在豬鼻子的地方似乎出現球狀囊腫，嘴巴也同樣畸形。

一名YouTube用戶disclosetv周四(3日)上傳了這支影片。他說：「牠看起來像一頭小豬，但牠的腳卻不像豬腳。牠的舌頭看起來像人的舌頭，身體卻像一隻羊，頭看起來更像是老鼠或豚鼠。」

「不過在自然界的確會發生這樣這樣的事，顯然是因為近親繁殖、兄弟跟姊妹交配引起的。通常每隔一兩代就任會出現畸形後代，我之前也見過。但我卻想不通這隻小豬的身世究竟是怎麼回事。」

迄今已有數百人看過這支影片。許多人對裡面的畫面感到震驚。有網友寫道：「 拜託人們讓這隻可憐的小豬從痛苦中解脫出來吧。」另一名網友說：「可憐的小傢伙，牠會是怪奇動物秀裡最完美的主角呢！」完整畫面請看這裡