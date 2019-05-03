俄男醉倒雪地6小變冰柱！　醫用「5000福特」電擊24次救回他

▲55歲的佛拉基米爾。（圖／翻攝自комсомольская правда）

國際中心／綜合報導

55歲的俄羅斯男子佛拉基米爾（Vladimir Yakovlevich）日前因為喝醉，倒臥在冰天雪地的路上長達6小時的時間，當他被發現送醫時，不僅沒有生命跡象，就連落到他身上的雪也因為冰冷的體溫沒有融化；儘管如此，醫生仍不放棄搶救，利用5000伏特的電壓對他進行電擊，最後竟然真的將男子從鬼門關前成功救回！

綜合俄媒報導，這起事件發生在俄國的西伯利亞，4月22日時，佛拉基米爾被一名警衛發現倒臥在一處工廠前，當時的他沒有生命跡象，身上極度冰冷，就連落下的雪花飄到他臉上也沒有被融化；該名警衛趕緊報警並打電話叫救護車，將人送往醫院急救。

佛拉基米爾被送到醫院時，脈搏無法從體外被檢測到，醫生只能透過聽診，確認他還有極度微弱的心跳，儘管他被認為生存下來的機率極低，但醫生們仍決定盡一切可能將他救回。

在將佛拉基米爾的身體加熱回溫時，如同醫生原本預期的情況，病人開始出現心臟衰竭、血液循環停止的情況，其他人見狀況不對，接手為他進行心臟按摩和除顫的動作。

報導中指出，對一個健康的人來說，是無法承受5000伏特的電流，不過對於已經「被冷凍」的佛拉基米爾來說，這可能是唯一一個能夠活命的辦法，醫護人員一共對他施以24次5000伏特的電擊，途中還多次發生心房顫動的情況，2個小時過後，他的心臟開始增加速度，並恢復到每分鐘40到70次的頻率跳動，身體也漸漸出現血色。

報導中指出，一天後，佛拉基米爾已經回復意識，並且能開口講話跟朗讀詩歌。據悉，佛拉基米爾自稱是一名建築工人，不過他只記得在4月21日晚間喝了酒，至於為何為倒在路上一事完全不知情，也想不起來。