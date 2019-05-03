德仁天皇僅育獨生女愛子公主　8成日人贊同「女天皇」

▲德仁天皇獨女愛子內親王出席皇室典禮。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本新天皇德仁已經於1日即位，但其膝下僅育有一女愛子公主，整個日本皇室的下一代也僅有秋篠宮文仁親王的兒子悠仁親王一名男丁，因此女性是否能繼承天皇的議題再度引起熱議。日媒最新民調顯示，有79.6％受訪者贊同女性天皇。

根據日本現行的《皇室典範》，天皇僅限於男性繼承，將所有女性皇室成員排除在繼承順位名單之外。不過，日本皇室男丁凋零，德仁天皇與雅子皇后僅育有愛子內親王一人，甚至數十年內都沒有男性子嗣出生，直到秋篠宮文仁親王獨子、德仁天皇的皇姪悠仁於2006年出生後，棘手的繼任問題才稍微獲得緩解。

德仁天皇即位，悠人親王成為皇位繼承順位的第2位，排在父親秋篠宮文仁親王之後。明仁天皇生前退位改稱「上皇」一事已經打破日本百年傳統，學者認為或許可以趁勢推動修法，將女性也納入天皇繼承順位中，避免將所以希望都押在悠人身上。

根據日本共同社在1日、2日針對日本全國民眾的一項民調，有82.5％受訪者對德仁天皇抱持好感；至於是否該讓女性繼承天皇一事，有79.6％的受訪者表示贊同，僅13.3％反對。