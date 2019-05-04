美佛州通過新法「老師可持槍上課」！力阻校園槍擊17死悲劇再上演

▲槍枝示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導



美國佛羅里達州1日通過了「教師配槍」法案，內容允許教師可帶槍上課，目的是為了防止帕克蘭（Parkland）高中槍擊案的慘劇再次發生。據了解，該法案經州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署後，便會正式成為法律。法案支持者認為，讓教師持槍可保護他人生命；反對者則警告，這可能會讓教師處在危險之中。

綜合外媒報導，預計迪尚特會簽署法案，槍擊案發生後，倖存的學生難以承受失去17位同學與教師的悲痛，佛州在立法上加快腳步，要求學校在每個校區至少都要安排1位配槍職員或執法人員。

法案內容還明定「教師應該要接受144小時射擊訓練」後，才可在校園內攜帶槍，另外也規定購槍手續包含3天的等待時間，年齡限制更由原本的18歲提高到21歲，對於槍枝管制一向較為寬鬆的佛州來說，是管制力較大的變動。佛州眾院議長發言人指出，目前在佛州67縣中有40個縣的教職員，自願加入計劃或參與訓練課程。

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▲佛州帕克蘭校園去年發生槍擊案，17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

報導還提及，法案的支持者指出，讓教師持槍可在校園發生槍案時保護他人生命；反對者則警告，這可能會讓教師處在危險之中，如果槍擊案真的發生，還可能會被誤認為槍手。

民主黨籍佛州眾議員且曾任警長的德明斯（Val Demings）就說，讓教師攜帶槍會製造災難，也會讓槍手行凶的狀況變得更複雜，是個魯莽的計畫。她還說，真正的解決方案是別讓不該擁有槍的人拿到槍。