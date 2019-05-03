一夜情後發現砲友是變性人　俄醫生怒將對方分屍+烤肉

▲▼一後情號慘遭分屍的變性人妮娜•蘇古史卡雅。 (圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一起駭人聽聞的兇殺案，最近兩天在該國斯最大的社群網站VK上引發討論。內容是庫斯克市一名醫生在和一名「女子」發生一夜情後，才發現對方原來是「變性人」，氣憤之下將對方肢解，並將屍塊放入烤箱加熱企圖毀屍滅跡。

俄羅斯Primpress新聞網報導， 4月11日晚，現年25歲的被害人妮娜•蘇古史卡雅(Nina Surgutskaya,邀請27歲的醫生米亥•季宏諾夫( Mikhail Tikhonov) 2到自己公寓「共度春宵」。

雙方發生一夜情後，米哈伊才發現對方原來是「變性人」。 兩人隨即爆發口角。米亥後來將妮娜勒斃，並且把屍體帶到浴室肢解，還將屍塊放進烤箱加熱。

妮娜的母親因為一直聯絡不上「女兒」。 於是報警。警方根據線索找到了米亥，在他家中發現了死者的頭顱。米亥當時用大量的鹽掩蓋住死者的頭顱，以免散發出臭味。

據報導，妮娜數年前經過變性手術成為女性，並且更改了身份證上的性別。米亥目前已經認罪。如果他被控的謀殺和毀滅屍體罪罪名成立，將面臨最高20年徒刑。

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