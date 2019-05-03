眼球變白還流出「螢光眼淚」！　她戴著隱眼睡覺…下場超驚人

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許多人為了美觀和方便，出門在外時都會戴上隱形眼鏡，但是回家之後卻嫌麻煩，選擇直接戴著隱眼睡覺，殊不知這樣的舉動根本超級危險，還有可能會失明！美國眼科醫生派翠克（Patrick Vollmer）近日在臉書上，發布一系列戴著隱眼睡覺的病人照片，有些人的黑色眼球當中，顯現出白色、已壞死的組織，更有人的眼睛流出黃色的螢光不明液體，看起來十分恐怖。

根據《每日郵報》報導，約有4500萬名美國人會戴隱形眼鏡，平均500名的使用者中當中，就會有一人的眼睛受到嚴重感染。來自北卡羅萊納州眼科醫院的醫生派翠克日前分享了一系列的照片，希望能藉此向大眾宣導「睡覺一定要把隱形眼鏡拔掉」的觀念。

從派翠克發布的照片中可以看到，一名帶著隱眼過夜、睡覺的女性病患，她的眼角膜被細菌吞噬掉，並且患有「綠膿桿菌性角膜潰瘍（pseudomonas ulcer）」，眼睛會流出類似螢光黃色的液體，看起來十分嚇人。派翠克說，這些照片都是戴著隱眼睡覺的結果，細菌是導致眼部發病的重要原因，這類疾病有很大的機率讓病患快速地失去視力，進而導致永久性失明。

派翠克表示，這些細菌在幾天內就會爆炸性的變多，然後開始吞噬病患的眼角膜，並在角膜後方留下濃稠、白色的死亡組織；儘管可以使用抗生素滴劑和類固醇治療，以減少永久性疤痕的形成，但是病患還是「很有可能」遭受某種形式的永久性視力喪失。

派翠克建議，不管是哪一個品牌的隱形眼鏡，都不要戴著睡覺，拔除隱眼只需要幾秒鐘的時間，但如果你選擇將它留在眼球上，可能會造成無法挽救的傷害；他同時也希望，看到這些照片的人能夠提醒身旁的家人或朋友，一定要注意隱眼的使用方法，千萬不要輕忽。