俯瞰夏威夷火山噴發　32歲遊客攀越欄杆慘摔20公尺斷崖

▲一名32歲男子為看清楚火山口攀爬欄杆，摔落20公尺斷崖，圖非當事人。（示意圖／翻攝自夏威夷火山國家公園粉專）

國際中心／綜合報導

一名32歲男子和朋友一行人到夏威夷Kilauea火山國家公園郊遊，為了要俯瞰整個火山口的壯麗景觀，直接攀越安全欄杆，結果不慎從20公尺高摔落火山口。所幸男子被拉出後送醫搶救，暫無大礙。

這名男子在1日晚間6點多與朋友相約要參觀夏威夷火山，但就在經過Steaming Bluff觀景台時，翻越金屬欄杆，想看清楚遠方的火山口冒煙景緻，加上沒有踩穩，直接墜落深達20公尺的火山口斷崖，男子倒在狹窄的壁崖邊緣，而不是掉進火山口裡，否則後果不堪設想。

夏威夷火山國家公園發言人表示，有一名遊客在晚間6點30分左右當場看到男子掉下去，隨即通報警方救援。救難單位經過搜索後，於晚間9點多發現男子，還出動直升機將人拖上來，整整花了一小時，男子才獲救。

Kilauea火山曾於去年5月3日突然噴發，造成700棟建築物損毀，其中道路、水管等設施等損失超過2億美元，讓人措手不及、無法預料，如今發生遊客不顧安全闖入欄杆外，若一不小心，可能會導致嚴重傷亡。