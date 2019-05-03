急需136萬噸援助！北韓糧食危機10年最慘　百萬人陷饑荒

▲ 平壤地鐵站。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

最新調查發現，北韓糧食產量在2019年面臨10年來最低潮，狀況緊急，必須尋求外部援助。聯合國糧食及農業組織（FAO）及世界糧食計劃署（WFP）3日共同發表《北韓糧食安全評估》報告指出，若要滿足在2018年11月至2019年10月間所需的糧食，北韓還需136萬噸穀物。

根據該報告，此期間北韓糧食產量預估將達417萬噸，但所需達576萬噸，不足159萬噸；就算扣掉國際組織預計援助的數量，也還需要136萬。

報告顯示，北韓約4成人口（1010萬人）面臨糧食不足的狀況，迫切需要支援。每人每天可獲得的糧食配給量也從2018年的380公克降至300公克，原先配給量就較少的7至9月甚至可能降到更低。

分析指出，長期乾旱、異常高溫及洪災過頻等環境災害使農業所需條件受到限制，嚴重影響今年秋收。此外，北韓今年的穀物產量也低得令人擔心。受到降雨量過低影響，預計在6月收穫的春季作物狀況欠佳；由於沒有足夠的燃料及電力運送及保管，受損的穀物量也將增加。

報告指出，經濟制裁是影響北韓糧產量的其中一項因素，因其限制燃料、肥料、機械及零件等農業生產所需的工具進口。FAO和WFP齊聲指出，「無法忽視制裁在無意間直接或間接對農業生產造成負面影響這一點，且糧食不足的問題在即將到來的春荒期可能加重。為緩和產量不足的問題，急需人道力量介入。若沒有人道救援，數百萬條生命將面臨饑餓。」

FAO和WFP於3月29日至4月12日間，派出8名相關領域專家組成的調查團前往北韓，進行糧食現況檢測。他們參考平壤當局提供的資料、現場調查及訪談，在37個郡訪問179個家庭，完成此份報告。