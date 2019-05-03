玻璃門碎裂瞬間曝光！　法尼強襲印度「窗戶屋頂被掀飛」2死

▲ 法尼強襲印度，玻璃門碎裂。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

「極強氣旋風暴」法尼（Fani）3日登陸印度東部奧里薩邦（Odisha）的普里（Puri），強風吹倒樹木、電線桿，許多地方已無電可用，航班自午夜起受到影響，加爾各答機場當地下午3點起關閉，目前更傳出2人死亡消息。根據推特上的最新畫面，玻璃門禁不住強風來襲碎裂，部分房屋的窗戶、屋頂都被吹翻。

根據當地官員薩帝（Bishnupada Sethi）的說法，目前已有2人死亡，「一名在避難所的長者因為心臟病發作離世，另名男子則是不顧警告，在天氣不佳的情況下外出，被倒下的樹壓死。」

《半島電視台》報導，印度氣象部門指出，暴雨恐會淹沒奧里薩的低窪地區，首當其衝的奧里薩已出現狂風豪雨，當地也開始出現零星停電的狀況，在避難所的居民表示，「一直聽到屋外的陣陣風聲，也有聽到屋頂被吹走的聲音，但我們只無能為力地待在這。」

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▲ 法尼帶來強風侵襲，許多樹木、電桿、物品倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

奧里薩政府稍早的估計，共有1萬個村莊受到氣旋威脅，超過1億人會受影響，在過去24小時內，已撤離超過120萬人。印度鐵路公司（Indian Railways）表示，沿海線路上的200多個班次已被取消。

目前陸海空三軍、海岸警衛隊以及災害管理機構已處於待命狀態。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，「我像受影響的人民保證，國家與你們同在。」