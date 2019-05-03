慧眼看天下／76歲最受囑老將　前副總統拜登出馬參戰

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

美國總統初選競爭越來越火熱，現在連前副總統拜登也宣布加入戰局。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，拜登上週正式宣布加入民主黨2020總統初選，是眾多競爭者中最具政治經驗的參選人，現年76歲的他，從政經歷超過40年，擁有其他參選人無法比擬的從政資歷，他曾擔任6屆參議員，並在歐巴馬總統2屆任期中擔任副總統，這樣的公職生涯讓CNN以「川普最恐怖的對手」來形容，足以顯示拜登在美國政壇的影響力。

嚴震生補充，拜登目前的支持度也是民主黨最受看好的，根據民調顯示，他獲得39%的民主黨或親民主黨選民支持，在20名參選人中脫穎而出，連位居第2的自由派聯邦參議員桑德斯都以15%支持度望塵莫及。除此之外，拜登的募款能力也相當驚人，在宣布參選24小時內，就募了630萬美元，遠超越其他候選人。而不同於以往主要來自大金主支持，這次的募款絕大多數是民眾的小額捐款，有97%的款項低於200美元。由於民主黨把網路小額捐款當作參選人的評估指標之一，參選人須收到6萬5千筆不同捐款人的款項，才能達到黨內辯論資格門檻。這次拜登在宣布競選的12個小時內便達標，也讓他成功拿到6月黨內首場辯論門票。

這次投入大選的還有前德州眾議員歐洛克，嚴震生表示，今年47歲的歐洛克，他去年挑戰德州參議員克魯茲，表現亮眼，特別是他親和力強，又有網路募款能力，被視為是白人版的歐巴馬，有人稱他是「歐巴馬2.0」也有人以稱呼他「甘迺迪2.0」，不難看出美國民主黨總統參選人歐洛克的群眾魅力。

不過如果單純從選舉資金的角度來看，川普這邊好像也沒在怕的。嚴震生分析，其實早在兩年前就確定要在2020年尋求連任，並且搶先一步展開競選活動，根據統計顯示川普競選團隊花在動員造勢、募款與其他相關經費上，已超過8300萬美元。美國媒體還報導，川普競選團隊與共和黨全國委員會，在今年首季已經募到7千萬美元，另外3月底已有8千萬美元存入銀行，換句話說川普現在已經有超過一億多美元的選舉經費，比歐巴馬在競選連任時籌集資金還要多。