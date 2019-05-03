轉動脖子「啪一聲」竟中風　他身體半側麻掉走路得靠拐杖

▲哈德料想不到轉動脖子竟釀成中風。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國奧克拉荷馬州28歲男子哈德（Josh Hader）沒想到，當他扭動脖子並聽到「啪」一聲時，竟會導致他中風，左半邊身體變得麻木，所幸接受治療後目前已可以獨立生活。不過，他仍是比以往容易疲倦，平衡感有時也不太好，中風後還連打了好幾天的嗝。

哈德3月在家工作時，由於覺得脖子很痠痛便轉動了一下，他聽到「啪」的聲響，沒多久後開始出現異狀，他想到廚房拿冰袋卻無法直走，身體一直朝左邊45度的方向。

幸好哈德的岳父當時也在家，馬上把他送往急診室，他在醫院接受血栓溶解劑治療，隨後被帶往到另一家較大規模的醫院，並在加護病房住了4天，接著展開住院療程。

醫師麥可倫（Vance McCollom）說明，哈德轉動脖子時，造成連接頸部骨頭的血管破裂剝離，動脈受損進一步導致中風，他來到醫院時出現遲鈍、虛弱、雙重影像、左側麻木的症狀，「他無法直直走路，一直摔倒。」

如今，哈德大致上已康復，能在沒有助步器、枴杖的輔助下走路，不過他比較容易疲憊，因為肌肉無力，還曾戴上眼罩好幾周，「我的左側有點刺痛，感覺比以前更沉重，我也無法像以前那樣控制，此外，我的右側不會有明顯的疼痛或冷、熱感受。」

哈德的情緒倒是不錯，雖然要長時間走路仍有困難，但狀況變得越來越好，他唯一覺得很討厭的是打嗝，「自從中風後，整整兩周都在打嗝，到了最後，甚至讓我好幾秒難以呼吸，太可怕了。」

哈德接受的治療包括藥物與物理治療，由於無力照顧孩子，半夜也沒辦法餵小孩喝奶，他對妻子感到抱歉。麥可倫猜測，哈德當時很可能大力轉動脖子，不斷往上又往下，最終導致嚴重結果。