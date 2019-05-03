「泡麵消化全過程」曝光　看完你還敢吃嗎？

▲「泡麵」當中所含的防腐劑，其威力不可小看。（影片取自／Youtube／ACCESS AIDE）

國際中心／綜合報導

「泡麵」是一種快速又方便，常常直接被拿來當作是一餐的來源，因為它好吃又省時，明知道它有害健康，還是令你無法克制。但你知道嗎，一般的麵條，在你吃下肚2小時後，便會化為一團糜爛之物，而「泡麵」卻會在2小時後，依舊保持著原來條條分明的模樣。

綜合外媒報導，美國麻薩諸塞州總醫院的郭醫師（Braden Kuo）日前公布一項實驗，他利用只有藥丸般大小的醫用攝影機，來拍攝泡麵與一般麵條，在胃中消化過程的差別。

影片中，兩種麵條在胃部進行20分鐘的消化後，發現一般麵條已成為一團混濁的糊狀物，但是「泡麵」卻幾乎原封不動，保持原樣。

郭醫師指出，兩種狀況相較之下，表示「泡麵」在消化過程中，是很難被分解成微粒的，可怕的是，當這些麵條在胃裡待越久，裡面的添加物也在體內越久，而泡麵的添加物中，最毒的當然就是防腐劑「特丁基對苯二酚（TBHQ）」。

▼「泡麵」不宜做為一餐食用 。（圖／Pixabay）

郭醫師表示，TBHQ是一種可以防止油脂氧化的防腐劑，不只泡麵中會添加，速食店的炸雞等加工食品也都會添加，當人體吸收1克的TBHQ，便會引發噁心、嘔吐及耳鳴等症狀。

台灣於2016年時就曾發生一名18歲男大生因每週吃3到4次的泡麵，感到腹痛、腹脹、噁心及嘔吐，送醫確診後，已是胃癌末期，在一年後逝世。

哈佛大學營養與流行病學教授胡丙長（Frank B. Hu）博士表示，「一個月吃一兩次不是問題，但是每周吃好幾次問題就大了！」美國一項研究也證實，不只泡麵本體的防腐劑有害健康，調味粉當中所含的味精成分，其實是一種興奮毒素，吃太多易刺激神經細胞，最後造成神經細胞損傷或死亡，如此一來，人更易會有帕金森氏症和漸凍人等病狀。