北韓歐巴告白必備　揭秘國民美妝「春香記」　

▲北韓國民美妝品牌「春香記」。（圖／翻攝CCTV2）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸《央視》最近前往中朝邊境城市新義州採訪，直擊北韓歷史最悠久化妝品工廠，該工廠主要生產北韓國民美妝品牌「春香記」的化妝品。報導指出，北韓三代領導人都曾視察這間工廠，其產品售價在人民幣20元到30元，約台幣85至130元之間，是當地年輕人告白必備聖品，甚至連俄國、日本和法國廠商都想合作。

報導指出，新義州化妝品工廠建於1949年，距今已有70年歷史，是北韓歷史最悠久的化妝品工廠，北韓著名的「春香記」化妝品也產自這裡。 該品牌又名春香牌 、春香氣化妝品，意為春天的香氣， 代表著萬物復蘇生機勃勃，能讓人擁抱青春就如同春天一樣。

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▲央視直擊「春香記」生產線。（圖／翻攝CCTV2）

報導提到，北韓三代領導人曾多次視察工廠，均親自對廠房建設、新品研發做出指示，其中包括該廠特色的「透明香皂」生產線 。這種香皂用天然藥材與健康色素染色，色澤優雅對皮膚無刺激，廣受用戶好評。

現場採訪的記者表示，工廠生產已經達到世衛組織的生產質量管理規範， 工廠生產現場與走廊用玻璃隔離，現場也有除菌除塵設備，確保生產過程的衛生安全。

▲「春香記」產品種類眾多。（圖／翻攝CCTV2）

據現場記者進入到基礎化妝品生產車間，該生產線主要生產爽膚水、護手霜、面膜、沐浴液等基礎產品，生產線採流水化自動作業，車間內的工人工作強度不是很大，但生產線規模卻並不小，平均每月能生產近20萬件化妝品 ，是該廠的主力生產線。

報導指出，北韓國內每件「春香記」化妝品售價20至30元人民幣 ，此價格普通民眾也能接受。自2018年來，「春香記」化妝品一直呈現供不應求情況，在國際上也有俄羅斯、日本、法國等多國廠商表達合作意向。

報導還提到，在北韓，許多年輕人會贈送一套「春香記」化妝品，對心儀的對象表達愛意。現場的工作人員則指出，自家的產品非常優秀，很高興跟跟世界大牌相比，甚至趕超國際大牌，「我們非常開心。」

▲央視指出，「春香記」是當地男子告白必備的禮物。（圖／翻攝CCTV2）