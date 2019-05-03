50萬電競主機送修回來「64G變16G」！　網酸：宰羊宰起來

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日本電競Youtuber「ころな Corona Games」，不久前才開箱一個價值50萬日圓（約新台幣14萬元）的RGB電競主機，這麼高級的產品才用1個月就故障，只好送回給廠商檢查，送修完雖然恢復順利運作，但長得跟原本那台主機好像不太一樣，而且記憶體竟然從64G縮水成16G，讓她懷疑自己的主機已經遭到調包。

▲送修回來主機內部出現變化。（圖／翻攝自YouTube）



影片中提到，主機送修以後就遲遲沒消息，對方不斷以「備料不足」當作理由來拖延，直到4月28日ころな才收到修好的主機，不過一打開就發現不對勁，「發亮的東西好像變少了？」更誇張的是，系統竟然顯示記憶體變16G，讓她氣到立刻打去公司投訴。

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▲系統明確顯示，記憶體剩16G。（圖／翻攝自YouTube）



客服當下並沒正面回應，只是說「剛送來時確實是64G，但出貨紀錄是寫16G，會請主管確認後再回電給您。」於是在等待的這段期間，ころな就把來龍去脈拍成影片PO上網，詢問神通廣大的網友們，得到的留言都是「這要是沒透明側蓋，一般人根本不會發現…」 「不只偷拔記憶體，還換成低容量的欸」、「日本人不懂電腦，宰羊宰起來！」「這不只是宰羊了吧？而是盜竊！」

影片PO出後，出事的這家廠商也被網友搜出，叫做「MOUSEマウス」，原來早已是宰羊慣犯。曾在日本留學過的鄉民也在PTT透露，在日本很多人不懂電腦，所以常會有不肖廠商把舊的電腦賣得比新的貴，像是日本有企業常舉辦「讓渡會」賣二手產品，「二手市場數倍價錢販賣就算了，原廠配件還全部分開來賣」，甚至在Amazon已經降價到777日圓的滑鼠，在讓渡會上賣2000日圓（二手）仍有一堆人搶購。