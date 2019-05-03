快遞送來20kg白粉末！老夫婦簽收後黑人問號　警驚：是2億元冰毒

▲ 冰毒又稱為窮人版的古柯鹼。（圖為古柯鹼示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本（Melbourne）一對老夫婦在1日突然簽收20kg的「百色粉末」後，一開始還以為是對方下錯訂單，沒想到卻是快遞送錯地點，於是立刻報警處理。警方抵達後驚覺，老夫婦家中的包裹竟然是俗稱窮人古柯鹼的冰毒，價值1000萬澳幣（約新台幣2.16億元）。

根據ABC News報導，警員克蕭（Matthew Kershaw）表示，住在威勒比（Werribee）的老夫婦當時收到包裹時感到相當疑惑，還互相詢問對方是不是訂了甚麼東西？很明顯雙方「都沒有在網路上或是其他通路訂購東西」，於是他們發現快遞送錯地方後，立刻報警處理這堆包裹。

克蕭說，「你想想看，價值1000萬澳幣的毒品送錯地址，理解有人這麼草率其實是相當不可思議的........，但顯然居住者是老年人，所以他們不確定發現的重要性。」

警方當時發現這批20公斤的冰毒後，立刻循線發現住在邦杜拉（Bundoora）郊區的21歲男子馬志玲（Zhiling Ma），並在屋內發現另外一批20公斤的毒品後，以非法進口毒品的罪名當場將他逮捕。