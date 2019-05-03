被偷車耽誤的F1維修員！1小時拆124個輪胎…平均1個2分鐘　網笑：車行要等2hrs

▲共124個輪胎在1小時內被拆光。（圖／翻攝自Facebook／Street FX Motorsport & Graphics）



國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州有家車行老闆，上月27日一早準備開店時，卻發現店門口數十輛展示車的輪胎通通被拆光。調閱監視器發現，原來是有2名男子在凌晨闖入，在1小時內偷走142個輪胎與輪框，價值約12萬美元（約台幣370萬元），平均2分鐘就要拆下一個。警方表示，竊賊手法相當熟練，且已經不是第一起，懷疑是竊車集團所為。有網友更戲稱，「1小時拆光所有輪胎？那真該去F1車隊工作。」

請繼續往下閱讀...

▲▼2名竊賊1小時內拆光31輛車的輪胎。（圖／翻攝自Facebook／Street FX Motorsport & Graphics）



警方從監視器畫面發現，兩名竊賊在凌晨3點左右進入雪佛蘭（Chevrolet）經銷商的停車場，剪掉其中一個側門鎖，破壞了警報器與監視器，甚至還控制了停車場外的燈光，幫助他們在停車場內「工作」。他們迅速在一個小時之內拆下31輛車，包含Chevy Tahoe、Malibu、幾輛卡車和小型SUV，共124個輪胎與車框，價值約12萬美元（約台幣370萬元）。最後將這些拆下來的輪胎放上拖車後快速離開。

竊賊只在現場留下幾塊支撐用的木頭與千斤頂，在初步調查中發現，美國的德州與奧克拉荷馬州也出現至少兩起相似的竊盜案，警方懷疑是熟練的竊車集團所為。被竊的經銷商老闆更懸賞2萬5000元美金（約台幣77萬元），希望能盡速將竊賊逮捕歸案。

網友也紛紛在底下留言表示，「若是在一個小時內全拆完，那他們最好快去F1工作」、「我去車行換輪胎要等2小時，誰快來給這2個人一份工作」。