紐西蘭總理和主持人男友訂婚　近30年首位「任內生產」女領袖

▲ 阿爾登在發表談話前，不忘與女兒互動；左為蓋福德。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在3月基督城清真寺槍擊恐攻後展現出的領導能力讓她備受讚譽，也是第一名將嬰兒帶到聯合國會議的女性領導人。政府發言人坎貝爾（Andrew Campbell）稍早證實，阿爾登已經在不久前和同居多年的電視節目主持人男友蓋福德（Clarke Gayford）訂婚。

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，38歲的阿爾登和41歲的蓋福德在4月21日的復活節假期訂婚，但並未透露更多細節，這對準夫妻的臉書和推特上也沒有任何相關消息。他們的愛女妮芙（Neve Te Aroha Ardern Gayford）在2018年6月出生，名字中的Aroha在毛利語中代表「愛」。

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▲ 阿爾登結束演說，下台回到女兒和蓋福德身邊。（圖／路透社）

阿爾登和蓋福德2018年8月帶著當時僅3個月大的妮芙出席聯合國曼德拉和平高峰會（UNGA Nelson Mandela Peace Summit），因為妮芙還需要喝母奶。阿爾登上台演說以前還不忘和女兒互動，隨後在台上承諾，將致力使紐國成為世界上最適合小孩居住的地方。

在媽媽發表演說時，妮芙被捕捉到坐在爸爸腿上皺起眉頭、若有所思，模樣相當可愛，聯合國還事先為她打造一張印有「紐西蘭第一寶寶」的識別證。蓋福德隔天也在推特上表示，「真希望我有拍下昨天一名日本代表走進會議室時震驚的表情，當時我正在幫妮芙換尿布。這將成為她21歲生日的故事。」

蓋福德因主持一檔漁業節目而聞名，此前還主持過一個收視族群以年輕人為主的音樂頻道。阿爾登曾在1月向BBC表示，儘管身為一名女權主義者，她依然無法想像由她向蓋福德求婚，開玩笑的說道，「我想讓他經歷痛苦和折磨，讓他去苦惱這個問題。」

阿爾登擁有「開拓者」的稱號，2018年成為近30年來首位於在任期間生下孩子的世界領導人，也是紐國150年來最年輕的總理，近期更在3月的基督城槍擊案後展現出驚人的危機處理能力。

3月15日的清真寺17分鐘屠殺造成15人死亡，阿爾登在案發後迅速推行槍支法改革，禁止半自動步槍和突擊步槍，並且戴上頭巾，以示對穆斯林的尊重。她也在國會公開誓言，將遠永不會說出兇手的名字，因為槍手真正想要的就是惡名昭彰，而紐西蘭不會讓他如願吸引大眾關注，「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是。」

▼ 阿爾登因應對能力備受讚譽。（圖／達志影像／美聯社）