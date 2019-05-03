第11輪美中貿易磋商　白宮發言人：將決定兩國元首是否見面

▲第十一輪美中貿易磋商將決定雙方元首是否會面。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

第十一輪美中貿易磋商8日將在華盛頓舉行，屆時大陸國務院副總理劉鶴將率領一百多名官員前往。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出，下周磋商結束後，將依照會談結果決定雙方元首是否會面、簽署貿易協定。

據《華爾街日報》報導，一個密切關注貿易戰情況的商業組織稱，美國總統川普（Donald Trump）即將與中國達成協定，但這些協定有些目標並沒有達成，例如中國政府對國內工業大量補貼等。

報導稱，中國的補貼除了給予工業競爭優勢外，還起到鼓勵大量生產的作用，從而壓低全球鋼鐵與鋁製品的價格。報導提到，目前為止，中國已表明願意減少中央政府對受惠企業的補貼，但省級機構的補貼措施還在討論。

▼ 白宮發言人桑德斯盼望下一輪磋商後能平衡美中貿易關係。（圖／達志影像／美聯社）



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報導表示，川普前幾周曾言，雙方正走向「史詩般」的巨大貿易協定，「下周磋商開始後，最艱難的議題可能落在交易的執行機制。」報導提到，美國希望通過「保留一些進口稅」來保持影響力；而中國相當反對這個想法。

報導稱，桑德斯指出，中美貿易磋商將繼續取得進展，相信最後兩國元首將坐下來，一同訂下貿易協定的細節，「討論的重點仍是放在結構性問題上，希望能取得實質性進展，重新平衡美中貿易關係。」