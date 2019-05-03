他右耳一直聽到嗡嗡聲　醫生檢查驚見蜱蟲「嵌在耳膜」裡

▲男童一直聽到嗡嗡聲，原來耳道裡有一隻蜱蟲。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國康乃狄克州1名9歲男童因為右耳一直聽到嗡嗡聲，3天後被父母帶去看醫生，耳鼻喉科主任沃爾德曼(Erik Waldman)為他檢查後發現，竟然有一隻蜱蟲「嵌在他的耳膜」裡，醫院拍下了這驚人的景象，近來發表在新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)中。

沃爾德曼醫生表示，他檢查男童的耳道時，發現一隻棕色的節肢動物鑽入耳膜的表層，身體被發炎組織包圍，詢問男孩原因，對方只說曾在學校戶外玩耍，沒有感覺很痛，只是一直聽到嗡嗡聲，他試圖用工具移除蜱蟲，但是十分困難，最後只好將男童移到手術室。

報告的另一名作者，同樣也是耳鼻喉醫生的卡斯爾(David Kasle)表示，「要從任何一個孩子的耳中取出異物，都是很困難的，特別是在這種情況下」，因為蜱蟲的頭和身體完全嵌入耳膜中，取出時若是一個不小心，很有可能導致耳膜被撕裂。

最後醫生們使用精細的鉤子工具，總算順利取出蜱蟲並保持男童耳膜完整，手術1個月後，男童沒有發燒也沒有出現皮疹等併發症，目前恢復情況十分良好，而所取出的蜱蟲，是一種名叫狗矩頭壁蝨(Dermacentor variabilis)的變異蜱蟲，常出現在美洲地區。

