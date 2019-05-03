垃圾「終局之戰」加國認輸　通知菲律賓願收回70餘貨櫃

▲菲律賓總統杜特蒂嗆聲：加拿大若不肯收回自己的垃圾，就要向加國「宣戰」。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大外交部周四(2日)表示，已於本周稍早時正式知會菲律賓願意收回超過70個裝滿家庭垃圾的貨櫃。

這批報稱裝有「可回收塑料」的貨櫃，於2013年和2014年從溫哥華運抵馬尼拉。但菲國海關發現貨櫃內其實只有三分一是可回收的塑膠材料，其餘都是一般的家庭垃圾，包括電子產品、廚餘，甚至成人紙尿褲。

過去5年來，加、菲兩國一直就如何處置這批垃圾產生嚴重分歧。 加拿大CTV電視台報導，在加國表示願意收回該批貨櫃前，菲律賓政府已下令相關部門，最晚在本月15日前把全部貨櫃送上船運回溫哥華。加拿大外交部發言人奧斯丁(Adam Austen)表示，他們正在等候馬尼拉對加國「願意收回」 的的建議作出正式回覆。

在這批「垃圾貨櫃」演變成外交風波之前，加國一直努力游說菲律賓「就地處置」所有送來的垃圾，但菲國政府以加拿大違反《巴塞爾公約》(Basel Convention)為由拒絕。根據該項國際條約，已發展國家不得把垃圾運到發展中國家傾倒。

上月底，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)嗆聲：如果在本周最後限期屆滿前加國仍拒絕收回自己的垃圾，菲律賓就會向加拿大「宣戰」。

加拿大總理杜魯多先後於2015年和2017年訪問菲律賓。期間菲國曾要求杜魯多解決此問題。杜魯多表示，聯邦政府無法強迫加國的出口商收回全部垃圾，但他後來又說：「理論上」可以採取一些行動。

去年，加、菲兩國政府成立工作小組，專責解決這場「垃圾風波」。雙方最大的分歧是：該由哪一方支付相關運輸費用。加拿大認為菲國的進口商應承擔所有費用。奧斯丁目前仍未透露，加拿大是否已願意支付運費。