色情書傳10年「沾滿英雄液」！美國防部合作Pornhub　戰場前線也能看A片

▲全球知名成人影音網站Pornhub與美國防部合作，開放前線士兵看A片。（圖／翻攝自Pornhub官網）

國際中心／綜合報導

全球知名成人影音網站Pornhub開放讓前線士兵看A片！據悉，Pornhub網站的母公司MindGeek與美國國防部簽署合作協議，同意在軍事內網中加設A片區，解決士兵生理需求。

據軍事媒體《Duffel Blog》報導，在戰爭前線的士兵們因長年駐地海外，共享情色書刊長達10年，書上沾滿許多體液，累積許多不滿情緒，因此美國國防部決定與MindGeek合作，簽署「OPSUCK」協議可讓PornHub在美軍加密網路中增設子網站，提供士兵們點閱情色內容，解決生理需求並顧及資訊安全問題。

2010年，一名美國陸軍士兵曼寧（Chelsea Manning）不慎外洩機密檔案，當時所刪除的754GB加密內容中，僅2%是機密文件，剩餘的都是色情片，美軍也因此發現加密網站確實有大量色情內容。

美軍駐阿富汗部隊早與Pornhub合作，指揮官米勒（Austin Scott Miller）指出，很多男女軍人都有觀看情色內容的習慣，但是「戰爭期間我們刪除了機密網站上大量TB的色情內容」，顯然這種文化難以被改變，不如直接開放。

對於美軍決定，PornHub樂於滿足士兵的生理需求。副總裁普萊斯（Corey Price）表示，退伍士兵正是他們的主要用戶，還有人成為他們員工，因此很願意在他們職涯的不同階段，陪伴在他們身邊。另外，PornHub指出，協議中提供的情色內容將來自美國軍方從蓋達組織、伊斯蘭戰士等沒收的檔案。