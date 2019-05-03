「極強氣旋風暴」法尼登陸！印度撤離120萬人　氣象局：低窪恐遭淹沒

▲「極強氣旋風暴」法尼3日上午登陸印度。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

「極強氣旋風暴」法尼（Fani）在當地時間3日上午從印度東部奧里薩邦（Odisha）的普里（Puri）登陸，預計將在印度境內停留2小時後，繼續往孟加拉前進。奧里薩政府估計，共有1萬個村莊受到氣旋威脅，超過1億人會受影響，在過去24小時內，已撤離超過120萬人。法尼也是繼2013年以來，東印度史上第5個登陸的極強氣旋。

印度氣象局在推特上表示，「法尼在當地時間上午8點登陸」，美國聯合颱風警報中心（JTWC）指出，法尼最大風速可達每小時250公里，瞬間陣風為每小時305公里。除了印度以外，也在風暴影響範圍的孟加拉也對沿海19個地區發佈疏散命令，並派軍隊待命。印度氣象部門預測，法尼將於4日抵達孟加拉，然後逐漸減弱。

根據《半島電視台》報導，印度氣象部門指出，暴雨恐會淹沒奧里薩的低窪地區，首當其衝的奧里薩已出現狂風豪雨，當地也開始出現零星停電的狀況，在避難所的居民表示，「一直聽到屋外的陣陣風聲，也有聽到屋頂被吹走的聲音，但我們只無能為力地待在這。」

奧里薩政府自5月2日開始，已下令奧里薩邦、西孟加拉邦停班停課，且在學校與政府大樓內設立了約1000個避難所，以容納100多萬名疏散人口。印度鐵路公司（Indian Railways）表示，沿海線路上的200多個班次已被取消。目前還有3個班次從普里出發，疏散朝聖者和遊客。飯店、學校與政府機關也都停止營運，同時也對奧里薩邦內擁有800年歷史的神廟進行保護措施。

▼百萬人撤離避難。（圖／路透）



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