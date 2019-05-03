救出逾20學生！世越號英雄患PTSD　高喊「要真相」國會前自殘

▲ 南韓世越號殘骸。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓世越號船難4月16日才屆滿5周年，當年英勇救出20多名學生的同船乘客卻傳出長期承受龐大心理壓力，今（3）日上午在國會前持刀試圖自殺，所幸馬上遭到制止，已經送醫治療。警方說明，金東秀並沒有生命危險，可以自行走上救護車，傷勢並不嚴重。

根據警方及消防當局，今早9時12分（台灣時間8時12分）左右，54歲的金東秀（김동수）在位於首爾永登浦區汝矣島的國會議事堂前自殘，一面高喊「請揭開世越號的真相」，一面持刀劃向自己的手臂及腹部等部位，馬上被國會警備隊制止。警方及救難人員約於16分火速趕到，簡單為金東秀處理傷勢後送醫。

綜合韓媒報導，世越號船上共載著476人，其中325人是安山市檀園高中學生，金東秀則是其餘乘客的其中一人。事故發生時，金東秀及另外2名乘客原先在右舷走廊等待救援，意識到海警沒有進入船內救援的意圖後，便將消防水帶纏在自己身上，將困在下方的學生一一拉上走廊，同年6月獲保健福祉部認定為義傷者，今年1月獲頒行政安全部獎項。

世越號事故以來，金東秀除外傷以外，還因創傷後壓力症候群（PTSD）就醫，此前曾在濟州島自宅、世越號特別調查委員會聽證會會場、濟州島廳及青瓦台噴水池前意圖自殺。

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