23歲換心奇蹟重生！ 她生女8hrs後爆併發症驟逝「器捐拯救50人」
▲ 梅根在30歲那年去世。（圖／翻攝自Instagram／iamaveryvfinch）
國際中心／綜合報導
美國一名女子年紀輕輕便罹患心臟疾病，所幸遇到好心的捐贈者，讓她透過移植手術、得以健康成長。她遇見心愛的男人、與他結婚，兩人順利生下女兒，沒想到8小時後突然昏倒，最終因當年移植心臟的併發症而死亡，留下丈夫獨自照顧女兒，但她也成為一名捐贈者，就像她當年被拯救一樣，拯救了多達50人。
梅根（Megan Moss Johnson）15歲時被診斷出患有心肌炎（Myocarditis），症狀有呼吸困難、胸口疼痛、運動能力降低、心律不整等，發病時長可從幾小時至幾個月不等，併發症包括心搏停止或擴張型心肌病引發的心臟衰竭，還好在23歲那年奇蹟似的等到捐贈者、接受心臟移植手術，挽救她的性命。此後，梅根便相當支持器官捐贈，也簽署相關文件，希望以自己的器官拯救更多生命。
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▲ 梅根曾在推特上寫道，「我真的好愛納森」。（圖／翻攝自Instagram／megrjohnson）
手術過後，梅根過著幸福的生活，嫁給音樂家納森（Nathan Johnson）。婚後她很快便懷孕，滿心歡喜的期待女兒艾莉（Ellie）誕生，沒想到孩子出生後卻發生悲劇。2017年6月，這名年輕的母親在艾莉出生的8小時後突然暈倒，隨後離世。醫生說明，死因是她23歲時接受心臟移植導致的併發症，但她此前便決定捐出的器官至今已經挽救了50條生命。
驟然喪妻讓納森悲痛萬分，還必須在照顧新生兒的同時處理梅根的後事，所幸親友為他辦了一場募捐活動，幫助他度過最痛苦的時期。納森曾為葛萊美獎得主巴蒂斯特利（Francesca Battistelli）和卡爾尼（Mat Kearney）等著名的基督教藝術家伴奏，經常在各種社群媒體上分享1歲多的艾莉的照片，正努力身兼這名女孩的父親和母親。
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Eilee and I had a date at @eighthandroast today. We hung with some friends and ran up and down and up and down and up and down and up and down and up and down the ramp. She also tried her first sip of an iced americano when I wasn’t watching. She wasn’t a fan. She yelled “hi” to everyone as usual and had so much fun. Photos by @knathanknox
Nathan Johnson（@iamnathanjohnson）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 26 日 下午 3:56 張貼