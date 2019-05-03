23歲換心奇蹟重生！　她生女8hrs後爆併發症驟逝「器捐拯救50人」

▲ 梅根在30歲那年去世。（圖／翻攝自Instagram／iamaveryvfinch）

國際中心／綜合報導

美國一名女子年紀輕輕便罹患心臟疾病，所幸遇到好心的捐贈者，讓她透過移植手術、得以健康成長。她遇見心愛的男人、與他結婚，兩人順利生下女兒，沒想到8小時後突然昏倒，最終因當年移植心臟的併發症而死亡，留下丈夫獨自照顧女兒，但她也成為一名捐贈者，就像她當年被拯救一樣，拯救了多達50人。

梅根（Megan Moss Johnson）15歲時被診斷出患有心肌炎（Myocarditis），症狀有呼吸困難、胸口疼痛、運動能力降低、心律不整等，發病時長可從幾小時至幾個月不等，併發症包括心搏停止或擴張型心肌病引發的心臟衰竭，還好在23歲那年奇蹟似的等到捐贈者、接受心臟移植手術，挽救她的性命。此後，梅根便相當支持器官捐贈，也簽署相關文件，希望以自己的器官拯救更多生命。

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▲ 梅根曾在推特上寫道，「我真的好愛納森」。（圖／翻攝自Instagram／megrjohnson）

手術過後，梅根過著幸福的生活，嫁給音樂家納森（Nathan Johnson）。婚後她很快便懷孕，滿心歡喜的期待女兒艾莉（Ellie）誕生，沒想到孩子出生後卻發生悲劇。2017年6月，這名年輕的母親在艾莉出生的8小時後突然暈倒，隨後離世。醫生說明，死因是她23歲時接受心臟移植導致的併發症，但她此前便決定捐出的器官至今已經挽救了50條生命。

驟然喪妻讓納森悲痛萬分，還必須在照顧新生兒的同時處理梅根的後事，所幸親友為他辦了一場募捐活動，幫助他度過最痛苦的時期。納森曾為葛萊美獎得主巴蒂斯特利（Francesca Battistelli）和卡爾尼（Mat Kearney）等著名的基督教藝術家伴奏，經常在各種社群媒體上分享1歲多的艾莉的照片，正努力身兼這名女孩的父親和母親。