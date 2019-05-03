有46子200孫！72歲武術師結婚19次全娶嫩妻：我桃花非常旺

▲阿瑪德擁有200名孫子，大家都相處融洽。（圖／翻攝自臉書Anok Kelate）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名72歲老翁，是當地有名的武術師，他不但功夫了得，至今更已結了19次婚，擁有46個孩子及200個孫子。他得意地表示，在他結過的19段婚姻中，所有新娘當時的年齡都不超過20歲。

據馬來西亞《中國報》報導，72歲的阿瑪德（Che Soh Che Ahmad）是甘榜峇魯（Kampung Baru）著名的武術師，他在15歲時結了人生第一次婚，妻子當時才16歲，婚後一年他又再婚，40年內共結19次。他在55歲時結了最後一場婚姻，期間有多達19任妻子，但多半婚姻生活並不幸福，也很短暫，最後一任最短只有2週，目前只有三名妻子留在他身邊共享一夫。

阿瑪德也公開分享，他之所以可以吸引這麼多年輕女性和他結婚生子，是因為他的幽默逗趣，讓生活不會枯燥乏味，而且又有愛心，是年輕女生得以依靠的夢幻對象，因此桃花非常旺，許多女孩都很喜歡他。

由於阿瑪德結了19次婚，被附近居民稱作「多妻車蘇」，但他卻不以為意，也不會覺得這是嘲諷，反而很有自信地說「這就是事實！不需要隱藏」，他也很感謝上帝賜給他每一任好妻子。

60歲的第16任妻子瑪麗亞卡迪（Mariam Kadir）就大讚說，「丈夫是個好人，對所有妻子都很公平，而每房所生的小孩關係都特別密切，就像一個融洽的大家庭、沒有紛爭。每次開齋節，家裡都熱鬧滾滾。」

儘管阿瑪德已經高齡72歲，仍有想娶妻的念頭，但卻被子女們阻擋，他們認為阿瑪德年事已高，無法再負荷。不過他在各房中的機智婚姻生活，讓許多人稱羨不已。