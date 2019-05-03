72歲阿公一共娶了19位嫩妻　狂生46個孩子200名孫子

▲多妻的72歲男，常在家中舉辦家族聚會。（圖／翻攝自馬來西亞Harian Metro）

國際中心／綜合報導

馬來西亞男子艾哈邁德(Che Soh Che Ahmad)雖然已經72歲卻仍是一尾活龍，人生一共結婚19次的他，每一任妻子都是不超過20歲的嫩妻，目前已經生下46名年齡在15歲至50歲之間的小孩，以及200名孫子。

居住在甘榜峇魯(Kampung Baru)的艾哈邁德是一名武術師，他第一次婚姻發生在15歲，而對方也只有16歲，後來在40年間陸陸續續一共結了19次婚，最近一次婚姻發生在55歲，妻子也只有16歲而已，不過那個婚姻也是他人生中的最短婚姻，僅維持2周便告吹。

艾哈邁德表示，雖然19次的婚姻下場大多以離婚告吹，身邊只剩下4名妻子，其中1人又於最近過世，他特地幫3位分別為60歲、58歲和59歲的妻子們蓋了一間房子居住，且與孩子們的感情也十分緊密，「我們常會舉辦聚會，特別是有節慶的時候，這對我們家族來說是很重要的時刻。」

艾哈邁德因為多妻在家鄉成為名人，他透露祕訣就是，「作為一個丈夫，公正對待妻子以及有愛心和有趣是最重要的，只有這樣妻子們才會聽你的，而且要常常關心妻子和孩子們，了解每一個人，如果發生問題，也要大家一起討論並完成。」

第16任妻子瑪麗亞姆(Mariam Kadir)表示，16歲嫁給丈夫時雖然對方已經有老婆，但她仍被對方的愛與關懷吸引，現年60歲的她終於成為大老婆，「丈夫是個好人，對每任妻子都很公平，我們彼此的關係很像兄弟姊妹，每次聚會時家裡總是感覺很熱鬧。」