美2019中國軍力報告示警　北京可能對台發動飛彈攻擊

▲ 報告淡化中國大規模兩棲入侵的可能性，因此舉可能引發國際干預。（圖／翻攝自美國防部2019中國軍力報告）

國際中心／綜合報導

美國防部2019中國軍力報告2日公布，內容提及北京政府未來若發動武力犯台行動，可能利用飛彈攻擊及精準空中打擊來對付台灣防空系統，進而削弱台灣防禦能力、弱化台灣領導力或粉碎台灣人民的決心。

路透社報導，北京2018年的官方國防預算約1750億美元，但根據五角大廈數據，包括研發以及海外武器採購等項目，中國實際的預算早已超過2000億美元；到了2022年，中方的官方國防預算可能來到2600億美元左右。而這份最新發布的中國軍力報告除了提及中方南沙群島軍事化、加強水下作戰，也概述中方未來若決定武力犯台可能採取的一系列潛在方案。

報告指出，中方可能發動「逼台灣屈服統一或就統一展開對話」的全面性行動，同時點出北京政府可能採取的有限度飛彈攻擊，「中方有可能使用飛彈攻擊與精準空中打擊來對付防空系統，包括空軍基地、雷達站、飛彈、太空及通訊等設施，削弱台灣防禦能力、弱化台灣領導力或粉碎台灣人民的決心。」

事實上，中方過去曾多次進行軍機繞台演習，且在國際社會施壓孤立台灣。五角大廈指出，台灣的軍力明顯小於中國，且中間的差距正逐年擴大。