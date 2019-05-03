英國科學家稱「食物冰過加熱吃不會胖」　網嗨翻：以後都吃隔夜飯囉

▲若根據專家說法，想吃隔夜飯減肥就是不錯的選擇。（圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

英國廣播公司BBC於今年2月發布一則紀錄片，裡面找來專家揭露全新減肥法「吃隔夜飯」，只要把「食物冰過加熱吃」就不會胖。因為做法實在「太吸引人」，影片內容今（3）日跳上微博熱搜榜，吸引8百萬人關注，網友紛紛PO文表示「炸雞、洋芋片、奶茶記得放冰箱後，再食用吃了不會長胖噢」、「以後就吃隔夜菜了！」。

根據《BBC》報導，醫師Xand van Tulleken指出，碳水化合物被認為最大的罪行就是「致胖」以及誘發糖尿病，大多數我們吃的澱粉是非常好消化的，大約占95％，因此攝入過多的碳水化合物，又無法通過運動消耗掉這些熱量，多餘的葡萄糖就會轉化成脂肪，身材就這樣「澎」了起來，不過，有一種「抗性澱粉」能幫助減肥。

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▲若攝取超量澱粉或糖分，容易讓身體發胖 。（圖／記者張一中攝）

Xand van Tulleken說，這種抗性澱粉有「抗消化能力」，進入人體後不容易被迅速消化，變得和膳食纖維一樣，可直接穿過消化道來到人體的大腸，在大腸內慢慢釋放能量，餵養腸道內益生菌群，讓人體更健康。

「要獲得抗性澱粉，只要把麵包放到冰箱裡冷藏一下，過段時間再拿出來加熱一下即可」，Xand van Tulleken強調，「真的就這麼簡單」，其他主食類包括飯、義大利麵、馬鈴薯也都適用這個原則。

▲按照專家說法，將米飯冷藏後加熱吃，就可幫助減少吸收熱量。（圖／CFP）

Xand van Tulleken指出，這其中的科學依據，是先將碳水化合物想像成一長串糖分子鍊條，人體消化酶會破壞鍊條，使他們變成單獨糖分子．當食物被煮熟後再冷卻時，食物中的脂肪和油脂會附著在這些分子上，等到再次加熱，更多油脂和脂肪就會附上去，於是單純好消化的澱粉，就變成了複雜難分解的「抗性澱粉」，

影片中，營養學家還建議多吃全麥麵包，因為全榖物含有抗性澱粉分子和纖維，很難被分解成葡萄糖，此外，還可利用低碳水化合物替代高碳水的食物，雞蛋、南瓜以及粗糧都是很好的選擇。

消息一出，吸引不少網友討論，紛紛PO文回應，「炸雞、洋芋片、奶茶記得放冰箱後，再食用吃了不會長胖噢」、「以後就吃隔夜菜了！」、「感覺掌握了人生奧秘我太開心了」、「好了我知道了，以後吃東西都凍一凍，再也不怕發胖了好開心」。

▼提出「隔夜飯減肥法」的Xand van Tulleken醫生。