川普「終極手段」制裁伊朗石油　大陸2000萬桶原油卡關

▲美國總統川普在5月1日後對伊朗石油進行制裁。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國政府自5月2日起，對伊朗採取升級制裁，將不再延長台灣及印度等8個國家向伊朗進口原油的豁免待遇，專家分析表示，此舉將造成全球能源市場一大波動。

川普於2018年5月宣布退出伊朗核協議，並於同年11月重啟對伊朗的制裁，當時也希望可以禁止伊朗出口石油，來懲罰伊朗的核野心，以及對中東武裝激進分子的支持。不過，川普依然讓8個國家享有伊朗石油，而沒有採取最極端的制止行動。

美國則在4月22日宣佈這項豁免在5月2日到期後不再延長。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國對伊朗實施最大制裁，已落實當初川普政府的承諾，將伊朗石油出口歸零，直接切斷伊朗的金源，間接也消滅伊朗助長恐怖主義。

據路透社報導，在美國宣布將制裁伊朗石油前，中國就已向伊朗購買市值達10億元美金的2千萬桶原油，而現在還卡在大連港內，不敢通關進口。

川普「鴨霸行為」讓許多國家都氣pupu表示只考量到自己國家的利益。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）說，當地的煉油廠無法輕易改成進口其他國家的原油，並抨擊川普政府應檢視政策。

美國邦交國卡達也表示，這項政策傷害許多依賴伊朗石油的國家，不像相信單方面的制裁會帶來正面效益，對話才能解決問題。

印度駐美大使也指出，因為川普開始對伊朗「極致制裁」，不僅影響了全球的油價飆漲，還會傷害許多市井小民。

這8個國家中，台灣也在其內，但中油日前表示，由於台灣最大宗的進口石油國沙烏地阿拉伯，進口伊朗石油的比例本來就不高，歷佔比約3%，去年進口僅約1.4%，所以影響不大。