忘記切帳號！澳洲議員讚自己政績「太棒了」　秒遭備份洗版

▲泰勒稱讚自己的舉動馬上被大批網友模仿。（圖／翻攝自臉書／Angus Taylor MP）



國際中心／綜合報導

澳洲自由黨眾議院議員泰勒（Angus Taylor）上月29日在臉書發文，提到新南威爾斯州的一處火車站增設1000個停車位，卻疑似忘記切換帳號，竟用他自己的帳戶在下方留言「太棒了，很棒的舉措，安格斯做得好」。雖然此則留言迅速被刪除，仍是遭到許多網友備份，並用同樣的話來洗版。

BBC報導，泰勒也是澳洲現任能源部長，他先前在臉書宣布加增停車位的消息，卻在下方留言稱讚自己「做得好」。團隊迅速移除泰勒的留言，不過其他網友可沒放過他，不斷用「太棒了，很棒的舉措，安格斯做得好」的言論灌爆頁面，連他今（3）日的貼文下方也都是同樣的留言。

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▲網友持續洗版。（圖／翻攝自臉書／Angus Taylor MP）



一名記者卡魯納（Anthony Caruana）表示，泰勒與社群媒體管理團隊可能擁有很多個帳號，發布留言時沒有仔細檢查，便釀成錯誤。他建議，下次要發言時，一定要確保自己使用正確的帳戶。

事實上，政治人物在社群媒體出包早就不是新鮮事。《衛報》報導，澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）的推特帳戶曾對色情貼文按下喜歡，他聲稱自己被盜；英國前國會議員鮑斯（Ed Balls）2011年在搜尋他的名字時，不小心將名字發出去變成貼文，推特使用者還把這件趣事弄成紀念日，每年不忘拿出來嘲諷。

前台北市議員童仲彥也有類似經歷，他2017年透過臉書宣布退黨，下方卻稱讚自己「了不起。負責！」不過，他似乎學會自娛，去年還貼出「了不起負責」的polo衫，詢問大家有沒有興趣訂購。