後頸被一小塊起司砸到　13歲男過敏發作10日內死亡

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英國倫敦一名對乳製品患有嚴重過敏的男童，前年因為被一名同學丟起司到他的後頸，當場不適引發過敏性休克，發病10日後便死亡。英國法院近來針對這起事件進行庭審，犯案少年表示自己當時只是想要惡作劇，完全沒有要害人的意思，「我不知道這會殺死他」。

13歲的吉瑪(Karanbir Singh Cheema)天生對小麥、麩質、所有乳製品以及雞蛋、堅果都會產生嚴重過敏，2017年6月28日中午，他在倫敦郊區格林福德(Greenford)的學校餐廳領餐時，後頸遭同學丟擲起司引發過敏反應慘死。

此案近來開庭，如今已15歲的涉案少年表示，他知道吉瑪對麵包等某些物品過敏，但不知道也對乳製品過敏，當時有同學起鬨要他朝對方丟起司，便在距離對方約30公分的地方丟了過去，「當時起司落到了他脖子左側，我不知道這會導致他過敏」，而被問及為什麼要這樣做，僅稱這只是8年級生常見的惡作劇行為。

吉瑪被丟擲起司後引發呼吸困難、蕁麻疹以及過敏性休克，雖然被緊急送醫，但10日後於7月9日被宣告不治，他的母親傷心表示，「他是一個好孩子，原本有機會作任何他想做的事」，並且有醫護人員告訴她，只是接觸皮膚不會產生這麼嚴重的過敏反應而提出質疑。涉案少年則在庭上向死者家屬致歉，「我只想說我沒有要傷害他的意思，我很抱歉我的行為」。本案目前仍在審理中。

▼男童只是皮膚碰到一小塊起司，便引發嚴重過敏身亡。（圖／示意圖／達志影像）



