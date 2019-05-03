揭開泰王加冕序曲　泰國聖水背後藏皇室傳統…更是政治祕辛

記者林瑩真／綜合外電報導

泰國4日將為拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）舉行加冕典禮，加冕典禮除了五大聖物「王冠、權杖、王扇、犛尾拂塵、王履」引人注目以外，還有一個「聖水儀式」，是開啟整個加冕儀式序曲，也是克里王朝樹立統治正當性的手段。

▲泰王加冕典禮將從4日開始，泰國全國上下早就開始準備。（圖／路透）

拉瑪十世雖然在2016年就繼位，但不算正式成為國王，例如拉瑪十世至今用傘仍是王儲的「七層白傘」，要等到加冕典禮過後，才能使用國王的「九層白傘」，冠上封號全銜，成為「轉輪王」，才算是正式泰王，並可主持宗教儀式與發佈皇諭。

此次泰王加冕典禮定在5月的4、5、6三日，不過整個儀式的準備過程早就開始，如儀式最初要以「聖水加冕」揭開序曲，而泰國各地已在4月初就進行取水儀式，收集聖水。

泰國佛教儀式中，聖水（น้ำศักดิ์สิทธิ์）意為取自王國中各大重要的水源混合，用以淨化、傳遞功德與祝福，是不可或缺的媒介。尤其泰國人相信，泰王是來自天上的神，聖水也是讓泰王「由人轉神」的媒介；另外，聖水也被視為克里王朝樹立統治正當性的政治、宗教手段。

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▲泰王加冕儀式將以聖水揭開序曲，但聖水不僅代表皇室傳統，也有政治權力。（圖／路透）

聖水講究的分為「灌頂聖水」（น้ำสรงพระมุรธาภิเษก）及「八方聖水」（น้ำอภิเษก）。沐浴淨身禮要用「灌頂聖水」，取自於昭披耶河、巴薩河、邦巴公河、美功河、碧武里河與四大聖池，在正式加冕禮前，將上任的國王必須為身穿白袍，接受灌頂聖水從頭頂淋下，用以淨化身心；八方獻水禮則用「八方聖水」，取自全國108個地點，由聖俗兩界的位高權重者為將上任國王的雙手淋上八方聖水，象徵獲得治理全國的合法性。

由於泰國深受印度文化影響，根據婆羅門–印度教傳統，濕婆神住於喜馬拉雅山的岡仁波齊峰，因此原本的聖水應該要取自源於喜馬拉雅山的印度五大河（ปัญจมหานที）「恆河、默希河、亞穆納河、阿吉拉瓦帝河以及沙拉育河」，不過因為取水困難，一般泰王加冕只會使用泰國的五大河，只有拉瑪五世曾出訪印度，恰好取到印度五大河水，並用於自己第二次加冕典禮。

▲泰王在泰國人民的心中是天上的神。（圖／達志影像／美聯社）

聖水剛取來時只能算是一般的水，要經過一連串的儀式，才能轉換成加冕用的聖水。例如從聖地取來的水要裝在「準聖水壺」（คนโทน้ำอภิเษก）；供奉於佛塔聖地舉行「準聖水儀式」，此時水就能轉換成聖水；接著依佛教傳統的巡燭禮為聖水加持；準聖水壺被送往皇家重地的蘇泰寺，進行聖水混合儀式，這才算製成「灌頂聖水」，存放於大皇宮內玉佛寺的戒殿，等待5月加冕典禮。

聖水不僅被視為皇室傳統，從取水的地點，也隱約代表皇室背後的政治影響力及權力。有一說認為，泰國大選延後重啟就是跟拉瑪十世加冕有關，且要為拉瑪十世獻上八方聖水，除了宗教、皇室代表外，還有政治代表的總理與國會主席，因此在加冕典禮前，可望泰國大選的結果出爐。