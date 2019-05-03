日皇上任三神器　泰王加冕「五聖物」曝光

▲泰王瓦吉拉隆功將舉行加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外媒報導

泰國拉瑪一世（Rama I）1782年在曼谷建城，開啟雀克里（Chakri）王朝，如今睽違69年，拉瑪十世（Rama X）將舉行加冕典禮，泰國王室的5大聖物「王冠、權杖、王扇、犛尾拂塵、王履」將在世人面前亮相，引起關注。

綜合外媒報導，上任泰王拉瑪九世（Rama IX）蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）2016年駕崩後，由他的兒子瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）繼位為拉瑪十世。由於蒲美蓬是在1946年繼位，1950年加冕，因此如今的加冕典禮是睽違69年再度舉辦。

大皇宮4日將進行加冕儀式，婆羅門祭司會獻上用黃金、鑽石以及各種寶石打造的28樣王室聖物，不過最引人注目的莫過於5大聖物，分別為王冠、權杖、王扇、犛尾拂塵及王履，五大聖物會包圍瓦吉拉隆功國王的王徽，形成皇家標誌，象徵王權。

其中，王冠由黃金和9顆貴重寶石打造，重達7.3公斤，象徵勝利。起初王冠與其他聖物地位相同，不過拉瑪四世（Rama IV）時，決定效法歐洲，國王戴上王冠等同於擁有至高無上的權力，自此，王冠才成為王室最重要的聖物。

第二樣權杖，是由泰國聖樹之一的節果決明木鍍上黃金所製成，象徵國王以公平和正義治理國家；第三及第四樣的王扇和犛尾拂塵，分別以棕櫚葉鑲上黃金邊框、白象尾巴的毛所製作，代表國王有能力消除厄運。

最後，第五樣聖物王履，是一雙長29公分、寬12公分且無跟的鞋子，鞋子會塗上金漆、鞋面鑲有翠玉和鋯石，鞋底則是用紅色絲絨製作，會由婆羅門祭司在典禮中幫泰王穿上，由於王履非常重，象徵國王對國家的責任。

事實上，王履會被拉瑪一世收入王室聖物中，其來源是印度神話羅摩衍那（Ramayana）。神話中，羅摩（Rama）王子放棄繼位國王，拒絕婆羅多王子（Bharata）讓他回去的要求，最後由婆羅多王子當上國王，不過婆羅多將羅摩的鞋子放在王冠上，象徵羅摩的王權，而他只是代王行政。