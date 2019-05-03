美國防部：中國首艘國產航空母艦有望今年服役　邁向超級大國

▲ 中國人民解放軍海軍遼寧艦為中國第一代及第一艘航母，首艘國產航母則被認為是據其進行模板改良。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國國防部2日公布的中國軍力的最新評估報告指出，中國首艘國產航空母艦可能於今年開始服役，代表北京當局對海外的影響力又取得新一步進展。

《美聯社》報導，向國會遞交這份報告之際，五角大廈持續強調，不僅是海軍實力，要適應中國在網絡、航太及導彈技術領域的進步帶來的新挑戰。

此前，五角大廈2018年曾宣布，與中國及俄羅斯的戰略競爭是其首要任務，不再著重於打擊911恐怖攻擊以後，美國入侵阿富汗所催生的極端組織和叛亂。

據悉，國防部此報告主要回顧中國為加強軍力而投入的一系列努力，「未來幾十年內，他們將聚焦於實現一個強大且繁榮的中國，擁有『世界級』的軍事力量，確保中國的大國地位，以達成成為印度—太平洋地區超級大國的目標。」

該報告預測，一年前開始試航的中國首艘國產航母將於今年服役，而中國海軍「將發展成一支全球軍隊，逐步將其作戰範圍擴大到東亞以外，使其具備持續作戰的能力，航程也將越來越長。」

目前中國海軍艦隊中唯一一艘航母「遼寧號」於2002年自烏克蘭購買，當時船體幾乎是空的，後於2012年服役，用以保護國家海岸線及貿易路線。此外，官媒還指出，中國計劃建造一艘核動力航母，可以在海上停留更久。

《美聯社》指出，中國擁有的海軍艦艇數量屬全球之最，但技術及作戰能力仍落後美國。美國海軍擁有全世界最多的11艘航空母艦，川普政府今年稍早曾要求國會允許哈瑞‧S‧杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman）提前退役，但川普於本周撤回此要求。