慧眼看天下／川普連任最大威脅？　拜登問鼎2020總統大選

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雖然距離2020美國總統大選還有一年，但競爭可說是非常激烈，前美國副總統拜登正式宣布將投入民主黨初選，爭取總統大選的提名機會，挑戰現任總統川普；而根據外媒報導，拜登在宣布參選後的24小時之內，就籌集到630萬美元(近2億台幣)的選舉獻金，表現比黨內其他競爭者更為強勁。慧眼看天下第51集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

平成時代落幕 日本天皇明仁退位

在位超過30年的日本明仁天皇，在4月30日正式退位，結束日本平成時代，這也是日本200年來，首次有天皇在生前退位; 回顧明仁天皇在位期間，一直致力於和平並且心繫於民，不僅多次表示深刻反省，不讓戰爭再發生，也展現不同於傳統的平民風格，讓明仁天皇及美智子皇后深受人民愛戴。

▼明仁天皇退位儀式致詞。（圖／達志影像／美聯社）

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還活著! IS首腦神隱5年現身

極端組織伊斯蘭國ISIS的首領巴格達迪現身了，29號ISIS公開一段巴格達迪的談話影片，在全長18分鐘的談話中，巴格達迪提到了上星期斯里蘭卡的恐怖攻擊，宣稱恐攻是為了報復ISIS在敘利亞東部最後據點巴古斯村的戰役失敗，甚至威脅未來將發動更多攻擊，而這也是巴格達迪相隔五年再度露臉，死亡的傳言也不攻自破。

▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

陸推代吃喝服務 熱量別人幫你擔

你聽過代購，那有聽過代吃代喝嗎? 這是大陸最近興起的一種服務，也就是專門替顧客代為吃喝，不外乎就是一些熱量高的食物。只要有用戶下單，賣家就會提供影片照片，或同步直播，讓用戶用視覺享受美食，而且份量越大、熱量越高，所支付的代吃費還會跟著提高。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。