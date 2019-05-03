日內閣官房長官或下周紐約會北韓高層　聚焦綁架問題及無核化

▲ 日本內閣內閣官房長官菅義偉。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩自2018年起積極登上國際舞台，進行無核化談判之餘也展現與各國元首的好交情，唯獨日本首相安倍晉三每每要求與其會面，皆未得到回應。但知情人士1日透露，日本內閣官房長官菅義偉下周出訪美國期間，將與北韓高層在紐約會晤，或將重啟兩國對話。

南韓《中央日報》3日援引多名華盛頓外交消息人士說法報導，菅義偉將於9至12日間出訪美國，正積極推動在此期間擇日經過紐約，與北韓人士會面。知情人士表示，日本政府已經向平壤當局提議，雙方高層在紐約接觸，「已經透過非官方管道向北韓提議，但目前還未收到官方回應。」

日前因為手持字板公布新年號而引起話題、擁有「令和大叔」之稱的菅義偉普遍被認為是下屆首相最有力的人選，身兼遭北韓綁架人質問題擔當大臣，若此次會晤成事，預計將向北韓提起此問題，同時聚焦於無核化，除了一消日本過去長期在無核化談判中被邊緣化的窘境，甚至可能代替南韓成為新的仲裁者。

然而，北韓是否會在現階段回應日本邀請、是否將派出與菅義偉官階相稱的官員都還是未知數，也可能由與菅義偉同行的實務級官員與北韓常駐紐約聯合國總部代表部人士會晤，而非菅義偉本人。

《中央日報》報導，負責總理大臣官邸危機管理的內閣官房長官鮮少出訪國外，這也是菅義偉自2015年出訪美國關島以來，睽違4年的海外行程。他預計9日於華盛頓分別與美國副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、代理國防部長夏納翰（Patrick M. Shanahan）進行會談，10日前往紐約聯合國總部，與受害者家屬一同出席綁架問題座談會，其餘行程目前皆未公開。

另一方面，《產經新聞》2日刊登的專訪中，安倍也再度向北韓喊話，「希望與金正恩委員長會面，進行坦率且虛心的對話，不會提出任何條件」；針對綁架問題則表示，「為打破北韓及日本對彼此的不信任，除了我親自與金委員長見面以外別無他法。」