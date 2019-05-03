普丁簽署「主權網路」法案　緊急時可切斷與全球聯繫　

▲ 俄羅斯通過「主權網路」法案，希望可以建立「可持續、安全和充分發揮功能」的網路。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）1日簽署一項新法案，只要遇到緊急狀況時，克里姆林宮可命令網路監管機構切斷與外界的聯繫，建立一個獨立於全球網路之外運作的國家網路，法案預計在11月生效。消息一曝光後，許多反對人士擔心，國家會藉此管建立一個「中國式的防火牆」。

根據CNN報導，雖然此項法案在很大程度上仍偏向理論性質，幾乎沒有公開任何細節，但從概念上而言，法案主要是貫徹克里姆林宮創建一個「可持續、安全和充分發揮功能」（sustainable, secure and fully functioning）網路的堅持，保護俄羅斯免受到外界干擾和限制，因此又被外界稱為「主權網路」法案（internet sovereignty）。

據悉，俄羅斯計畫建立一個管控全國通訊、網路等的電信機構Roskomnadzor和國家級的DNS系統，平時除了可以監控俄羅斯的網路存取、封鎖與俄羅斯有聯繫的特定網路外，必要時還可以切斷全國網路與全球之間的聯繫，創立一個獨立的俄羅斯網路。值得一提的是，網路上有關國家和國營企業的資訊，也將透過加密作為保護。

由於法案模糊且不透明，俄羅斯境內有許多專家、媒體擔心政府仿效中國創立國家防火牆，監控和審查網路上的資訊，因此都主張不能實施。而且據The Moscow Times報導，近期一項民調也顯示，有52％俄羅斯民眾反對此法案，但仍無法阻止俄羅斯政府強力推行此法案。

根據Business Insider引述俄羅斯新聞機構《RBK集團》報導，俄羅斯2月曾宣布，將在4月1日關閉全國網路以模擬遭全面的網路攻擊，但不清楚模擬是否有發生。

事實上，在此項法案公布之前，俄羅斯立法者曾在3月提出建議限制網路自由，允許當局監禁侮辱政府官員和傳播假新聞的人士。2017年時，俄羅斯交通部曾首次暗示要創建一個獨立網路，並預計在2020年將國內95％的網路流量遷移至此。

▼ 普丁在4月25日與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）正式會面，也是首次的「普金會」。（圖／路透社）

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