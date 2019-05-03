睽違69年！泰國周末迎新王　曼谷封路備戰皇室遊行…民眾：超驕傲

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

泰國4日將舉辦睽違69年的泰王加冕典禮，瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）將繼位為拉瑪十世（Rama X）。為了表達對新王的忠誠與尊敬，大量印有國王徽章的黃色上衣迅速售罄，曼谷與其他都市的街道也都掛滿泰國國旗與加冕禮裝飾，對很多人來說這是人生唯一一次泰王加冕典禮。

4日的加冕儀式中，最重要的就是「皇家淨化儀式」（Song Muratha Bhisek），該儀式會將從泰國各地取來聖水，做為加冕儀式中泰王沐浴淨身用的灌頂聖水，以及象徵治國正當性的八方聖水。「灌頂聖水」將由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）和高齡90歲的第20任僧王頌德帕摩訶穆尼翁（Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX）共同將準聖水混合，象徵世俗與宗教界的結合。

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▲從泰國各地蒐集的聖水。（圖／路透）



接著泰王會坐在代表羅牌8個方向的八角王座，由帕拉育、公主詩琳通（Sirindhorn）、國會議長蓬碧（Pornpetch Wichitcholchai）、最高法院院長齊普（Cheep Jullamon）、婆羅門祭司等人獻上「八方聖水」，象徵泰王獲得治理國家的正當性。這2個儀式的目的，是把主權獻給國王，並為祭祀儀式做準備。

淨化儀式結束後，泰王會坐在皇家9層白傘下，進行「皇家御會館的任命儀式」，婆羅門祭司會獻上用黃金、鑽石以及各種寶石打造的28樣王室聖物，不過最引人注目的莫過於5大聖物，分別為王冠、權杖、王扇、犛尾拂塵及王履，五大聖物會包圍瓦吉拉隆功國王的王徽，形成皇家標誌，象徵王權。儀式結束後，國王將接見來自皇室成員、樞密院議員、內閣和一些高級官員。

泰王加冕典禮從4日開始持續3天，除了加冕儀式外，5日的王室遊行更是重頭戲之一，國王將親自出席，並在6日發表演說。曼谷從2日開始就封閉大皇宮周邊道路，政府預計會有數十萬人至現場觀禮，皇家遊行必經的拉查達蒙大道（Ratchadamnoen Avenue）也掛滿加冕裝飾與國旗，民眾也紛紛穿上黃衣準備迎接新王。

▲▼泰國曼谷街頭已掛滿佈置。（圖／路透）



67歲的詩麗庫爾（Sirikul Maneewan）說，這將是她一生中第一次，或許也是最後一次加冕，「非常開心能見證這個歷史時刻，長期以來，泰國人民和君主制有著密切的關係，我相信瓦吉拉隆功會像他父親一樣，成為人民的國王。」46歲的歐拉萬（Orawan Marktavee）雖遠在倫敦，但她表示一定會準時觀看轉播，「我為自己是泰國人而感到驕傲，我相信瓦吉拉隆功會是一個好國王。」

泰國公共交通管理局也在加冕典禮期間，免費提供該地區的火車與渡輪服務，另外也會發放免費的食物與水，休息區與流動廁所也都已經規畫完畢。泰國旅遊局也鼓勵遊客共同穿著黃色上衣，並在新聞稿中表示，「對於任何計劃參加這一歷史性活動遊客，泰國旅遊局希望他們穿著得體，並注意交通可能受到影響。」