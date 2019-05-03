Twitter選邊站？委內瑞拉政府帳號被停用　反對派領袖獲「藍勾勾」認證

▲反對派領袖瓜伊多推特獲得官方認證。（圖／翻攝自Twitter／@jguaido）



國際中心／綜合報導

社群媒體也選邊站了嗎？委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）不斷受到國際社會抨擊，就連推特（Twitter）也關閉數個委內瑞拉政府單位的官方推特。結果，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的個人帳號、公關帳號，全部都得到推特的「藍勾勾」認證，此舉不免讓人懷疑，到底是白宮將手伸入社群媒體，還是身為美國企業，自然會跟著國家態度走呢？

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，在4月30日至5月1日間遭到關閉的委國官方帳號，包含人民力量婦女部（@MinMujer）、教育部（@MPPEDUCACION）、石油部（@MinPetroleoVE），甚至連委內瑞拉媒體《El Correo del Orinoco》、《the Diario Vea》、《ViVe Televisión》也都遭到關閉。截至目前，僅有石油部帳號已經恢復，其他都仍是停用狀態。

瓜伊多於今年1月成立的「國家通訊中心」（@Presidencia_VE），自稱是委內瑞拉總統官方帳號，已經獲得推特「藍勾勾」，不僅如此，瓜伊多本人的帳號（@jguaido）也得到了官方認證。

推特2016年宣布，開放所有帳戶，不論是公司、組織或是個人，都可以申請官方「藍勾勾」認證，目的是為了區分合法帳號與假帳號。不過，2017年時，推特通過了「白人至上主義」者克斯勒（Jason Kessler）的認證申請，外界批評這是助長種族歧視。儘管官方出面道歉並澄清，認證標籤是確認身分，而非替地位的背書以及任何象徵，仍顯示，用戶與官方對於藍勾勾的代表涵義有認知上的差距。