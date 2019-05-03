愛滋病可望絕跡！「抗反轉錄病毒療法」證實能阻止HIV帶原者傳播

▲愛滋病毒進入人體後會與T細胞結合，進而感染。此為愛滋病毒示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

愛滋病將不會傳染可望絕跡了！一項重大研究發現，帶有愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒）的男同性戀患者，在接受一種「抗反轉錄病毒療法」（ART）後，可以有效地抑制HIV，在沒有使用安全套的情況下發生性行為，也不會將病毒傳給對方。

據路透社報導，歐洲各國聯合進行一項抑制HIV的研究，以1000名男同性戀伴侶為研究對象。在這些伴侶中就有一人是HIV的帶原者，而這些帶原者都接受了抗反轉錄病毒療法。在長達8年的觀察後，這些男同性伴侶內部都沒有出現任何愛滋病毒傳播的案例。

雖然在研究期間內有15人確實感染了愛滋病，但DNA檢測顯示，他們都是與未參加研究的男同性戀發生關係後才感染。研究人員估計，在這8年的研究中，抗反轉錄病毒療法已經成功阻止了約472次的愛滋病傳染。

請繼續往下閱讀...

▲抗反轉錄病毒療法可望終結愛滋病。（圖／達志／示意圖）

研究人員指出，這項研究使用抗反轉錄病毒療法來阻止HIV的複製，使它減少到不可測的程度，將無法透過性行為傳染。先前也在異性戀伴侶中進行研究，在相同情況下的異性戀伴侶，將病毒傳染給對方的風險也是「零」。

共同領導這項研究的倫敦大學教授艾莉森羅傑（Alison Rodger）表示，這項研究結果證明了此療法可有效抑制病毒傳播，將使愛滋病的流行宣告結束。

自20世紀80年代愛滋病開始流行以來，已經有超過7700萬人感染，其中近一半的人死於愛滋病。全球衛生專家表示，雖然現今又許多病患都接受抗逆轉錄病毒療法，且死於HIV的人數也不斷下降，但新感染的人數卻高居不下，全球每年約出現180萬的新病例。

▲唾液篩檢試劑可提供民眾自主在家檢驗愛滋病。（圖／取自疾管署網站）