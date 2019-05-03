殘忍影片曝光！惡男懸崖上拋狗入海　毛孩顫抖掙扎眼神絕望

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最近網路流傳一段虐狗影片，英國法爾茅斯（Falmouth）一名紅髮青少年站在懸崖邊，手上還抓著一隻不斷掙扎的狗狗，下秒便做出了人神共憤的舉動，竟然將小狗一把扔進海裡，看著牠在水中害怕的載浮載沉，還一派輕鬆地和拍攝者嬉鬧偷笑。

▲狗狗被丟進海裡前就害怕的掙扎。（圖／翻攝自YouTube）



據BBC報導，這隻無辜的毛小孩似乎就是青少年所養，因為脖子上還繫有牽繩，牠被扔下海前已經嚇到扭動身體、不停掙扎，但最後還是被狠狠拋到空中，然後墜落在大海中。

被丟入海後，狗狗奮力的想游到岸邊，即使非常害怕但還是不放棄求生希望，這一幕讓不少網友都感到心碎，紛紛痛斥「太可惡了！可憐的小東西…」「我希望動保協會揪出這個人，太噁心了！」「看了好心疼」。

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▲網友揚言要搜出虐狗的少年。（圖／翻攝自YouTube）



事後當地警方表示，「這隻狗狗目前已經平安，檢查過後並沒有受傷。」也呼籲氣憤的網友，當局已經著手調查此案件，大家不要擅自肉搜出這名青少年，甚至執行私刑正義。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）也表示，他們也已經介入調查，絕對不允許這種惡劣行為再度發生。