英國蝦也沾毒？科學家震驚：淡水蝦體內驗出古柯鹼、K他命

▲英國淡水蝦中含有古柯鹼。（圖／取自King’s College London News Centre）



國際中心／綜合報導

英國研究人員在農村地區河流進行生物調查時發現，在所有採集的淡水蝦樣本中，竟然全部蝦子的體內都含被驗出「毒品」成份，包含古柯鹼與K他命，還有英國禁用已久的農藥。研究人員對這項結果非常意外，過去這種現象多半出現在都市區的生物體內，但如今卻頻繁地在偏僻農村中發現，「儘管濃度很底，但透過食物鏈累積，仍會對生物與人類造成影響。」

這項由倫敦國王學院（King's College London）和薩福克大學（University of Suffolk）合作的研究刊登在《國際環境》（Environment International）期刊，研究人員蒐集英國東部薩福克郡5個集水區內的淡水蝦，欲了解其接觸不同微汙染物的情況。沒想到在這個農村的所有樣本中，都驗出了古柯鹼、K他命、還有禁用已久的農藥苯磺隆（fenuron）。國王學院教授米勒（Thomas Miller）指出，「雖然濃度很低，但這些化合物可能危害到野生動物，甚至是人類。」

研究指出，社會大眾對環境保護的注意，目前多半放在氣候變遷與塑膠微粒的影響，但結果顯示，還有其他領域值得考慮。薩福克大學教授伯里（Nic Bury）認為，「需要更注意隱形化學汙染對生物的影響，不論是在英國還是全世界，這類研究通常可以替政策制定做出建議。」據調查，古柯鹼的主要代謝物「苯甲酰愛康寧」（Benzoylecgonine）在倫敦的廢水含量中非常高。