諷刺俄羅斯政府吸粉100萬　他匿名發文直到母親家被「查水表」

▲戈爾布諾夫的頁面。（圖／翻攝自推特／@StalinGulag）



記者丁維瑀／綜合外電報導

推特帳號StalinGulag擁有起碼110萬名粉絲，經常用諷刺又幽默的口吻抨擊俄羅斯政府。如今，帳戶背後的男子戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）接受採訪，公開自己的身分，他聲稱警方本周找上他年邁的母親，讓他決定站出來保護家人。

BBC報導，戈爾布諾夫在網路上的別名是史達林古拉格（StalinGulag），除了在推特走紅，在通訊軟體Telegram也有30萬名追隨者。他詼諧又尖酸的貼文主要在譴責俄羅斯的現況，「當瘋狂的事情發生時，不可能保持沉默。」

戈爾布諾夫1992年在馬哈奇卡拉（Makhachkala）出生，被診斷出患有脊髓性肌肉萎縮症，大部分時間都得靠輪椅行動，他後來學習金融相關的知識，與妻子現居在俄羅斯首都莫斯科。生活多數時刻是美好的，他會定期去餐廳與劇院。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2017年形容，戈爾布諾夫是俄羅斯最重要的政治社論作家。戈爾布諾夫近期所討論的議題，包括北韓領導人金正恩訪問俄羅斯；政府打算引進5G技術；烏克蘭總統大選；還有俄羅斯提案要禁止進口西班牙火腿、帕瑪森起司。

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▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁4月25日會面。（圖／路透社）



找出生活中的荒謬與不公正，是戈爾布諾夫所擅長的，他2013年把推特帳號設為匿名，「我只是單純想寫，電腦與網路代表我可以關注世界其他地方的狀況，我一直都對政治感興趣。」

戈爾布諾夫接受採訪時顯得很冷靜，他輕聲交談，看起來經過深思熟慮。談到身體狀況時，他則說自己拒絕服用可能延長性命的藥物，「多一年或少一年可以活，對我來說不重要。我不想在醫療機構度過餘生。」

多年來，「史達林古拉格」背後是誰一直是個祕密，有媒體2018年曾把這個帳號與戈爾布諾夫連結在一起，當時受到否認。然而，戈爾布諾夫表示，警方本周前往他母親的公寓詢問事項，疑似有人用他的手機發出假炸彈威脅，其他親人也被警方約談。

BBC向馬哈奇卡拉警方確認戈爾布諾夫的說法，沒有得到回應。為了保護家人的安危，戈爾布諾夫終於願意公開自己的身分，希望政府別再打擾他的親人，「如果有人受苦，那會很糟糕，不僅來自當局，還有（親政府）的狂熱分子。」

▲戈爾布諾夫運用Telegram發布資訊。（圖／路透）



戈爾布諾夫的名字去年被俄羅斯媒體揭露時，他的一些貿易夥伴感到害怕，最終退出由他投資的長期計畫。回顧當時，如此大膽說出自己的想法雖然有風險，卻不致於犯法；不過，俄羅斯今年3月立法禁止個人散播「假新聞」，或其他汙辱官員的資訊，這可能讓相關的社群媒體使用者面臨困難。

戈爾布諾夫認為，掌權者希望人們可以感到害怕，就像畏懼史達林執政時期的秘密警察那樣，「但事情並不是如此，他們打從心理只是喜歡奢侈品、金錢的營利本位人士。」

Telegram是戈爾布諾夫接觸外界的管道之一，該軟體在俄羅斯與伊朗非常受歡迎，可以被政治人物、活動家等人使用，藉此傳播訊息，商業界也能找到新客戶。俄羅斯去年試圖封鎖Telegram，最後沒有成功。

目前還沒有警方實際找上戈爾布諾夫，他依舊保持冷靜，「他們不能採取任何方法來限制我，因為我已與限制相處一生。沒有任何改變，我會繼續按照我一直以來的方式寫作。」