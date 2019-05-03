金正男遭抹VX神經毒劑致死　越南女嫌獲釋「留下未解懸案」

▲段氏香獲釋。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男2017年在機場受到毒殺，越南籍女嫌犯段氏香（Doan Thi Huong）被判處3年4個月徒刑，卻於本月3日早上獲釋。一名監獄發言人說明，段氏香稍晚將搭乘飛機回到越南。

CNN報導，隨著段氏香獲釋，也使得這起國際關注的謀殺案落幕，很多謎團卻依舊未解。回到2017年2月，金正男進入馬來西亞首都吉隆坡的機場；段氏香與印尼女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）、4名北韓男子被指控，在金正男的臉塗抹VX神經毒劑，幾分鐘後便將他致死。

兩名女性的律師表示，她們被北韓間諜欺騙，當時以為只是在參加一場電視實境秀的惡作劇。對此，北韓一直否認涉入毒殺事件；儘管美國、南韓與馬來西亞當局都認定平壤抱有責任。

金正男生前處於流亡狀態，在馬來西亞遇害前曾待在澳門生活，他偶爾會批評政權。由於這起謀殺案發生在人潮眾多的機場，當時很快引起國際社會的關注，外界對於殘忍又魯莽的行為感到震驚。

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▲金正男2017年遭到暗殺。（圖／路透社）



如今，隨著段氏香返回越南，很可能沒有其他人會再被判處謀殺罪。前美國務院亞太事務副助卿、Albright-Stonebridge集團顧問李維亞（Evans Revere）表示，暗殺金正男的策畫者、組織與監工已確實脫身，「大規模的毀滅性武器被用來殺害一個在國際機場的人類，沒人會對這場恐怖的襲擊負責。」

據了解，4名受指控的北韓人在事發後離開馬來西亞，至今仍在逃，段氏香與席蒂艾沙則在幾天後被逮捕。在初步調查與受審期間，警察與檢察官都堅持兩位女子知道自己所做的事，不過段氏香4月承認「用危險工具導致傷害」的罪名，這比謀殺罪要來得輕，因此逃過較重的刑罰；席蒂艾沙則已於3月獲釋。

馬來西亞法律專家凱薩萬（Ragunath Kesavan）說，大眾無法確切知道檢方為何改變心意，「我們只能猜測。」拉籌伯大學（Trobe University）亞洲項目執行主任格雷厄姆（Euan Graham）則表示，金正恩與各國領導人會面，試圖翻轉北韓的地位，現在國際間似乎沒興趣追究金正男案，「北韓人不僅逃過了，東南亞國家也一直在排隊等著接待金正恩，包括越南。」

平壤在過去十幾年來一直被指控，綁架日本、南韓等國民，還暗殺南韓政客，甚至曾炸毀大韓航空的一架飛機，試圖破壞1988年位於首爾的夏季奧運，造成115人死亡。