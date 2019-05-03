反同政客來自拍！19歲女女「甜蜜接吻」突襲　捍衛LGBT之愛

▲薩爾維尼（圖左）反對同志，卻意外與女女接吻的畫面同框。（圖／翻攝自IG／gaiaparr）



國際中心／綜合報導

義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）堅持保守立場，並公開反對LGBT族群與移民。他日前與支持者自拍，輪到19歲的女子帕里西（Gaia Parisi）與里左（Matilde Rizzo）時，兩人則抓緊時機親吻，等於在薩爾維尼眼前捍衛同志的權利。

CNN報導，帕里西與里左其實只是都關注社會議題的朋友，因此當薩爾維尼要訪問她們的家鄉時，兩人便決定做點什麼。帕里西說，她們想傳遞的訊息是愛與包容，旨在對抗充滿仇恨態度的政治人物，不要輕易放棄，「繼續抗議歧視與不公，即使像是接吻這個簡單又自然的行為，也能引發政治上的討論。」

帕里西以及里左先前在西西里島（Sicily）參加一場示威活動。薩爾維尼也來到此地發表談話，接著與粉絲合照，輪到這兩名女子時，她們在他旁邊接吻，馬上被保安人員拉開。

薩爾維尼是「北方聯盟」（League Party）的領導人，主張右翼民粹主義，他近期大力反對LGBT族群與墮胎，目標是捍衛「自然家庭」。至於帕里西與好友接吻的照片隨後則在IG被廣傳，她深刻認為，政治人物使用社群媒體傳播仇恨是不妥的。