防仇恨言論...臉書凍結極端分子！反猶太者、陰謀論作家全被禁

▲臉書禁止多位極端分子使用。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

臉書在當地時間2日下午宣布，將禁止某些在美國有高知名度的極端分子使用其社群平台，包含常說出反猶太言論的伊斯蘭民族組織領導者法拉堪（Louis Farrakhan）、右派陰謀論導演兼作家瓊斯（Alex Jones）等人。部分人物除了臉書上互被凍結外，臉書旗下的社群媒體也不能使用。



瓊斯和他所經營的機構「InfoWars」從去年8月開始就被臉書禁止貼文，但他們轉向使用臉書旗下的Instagram，如今他們也被IG禁止使用其社群平台。其他被禁的人還包含議員候選人、知名白人上主義者內倫（Paul Nehlen）、極端右翼分子盧梅爾（Laura Loomer）、雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）、華生（Paul Joseph Watson）等人。

臉書發言人提到，他們一直都盡個人或是團體宣傳暴力或仇恨，不管是甚麼樣的意識形態，「評估潛在違規者的過程牽涉很廣泛，於是我們決定在今日移除這些帳戶」。他還表示，公司花了很多時間討論，並考慮了許多因素，才將這些個人決定是「危險」人物。

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▲知名反猶太者法拉堪（Louis Farrakhan）被臉書禁止。（圖／路透社）

聲明中指出，決定的因素包含個人或組織是否曾經倡導針對種族、宗教或國籍的暴力行為、是否被認定有仇恨意識形態、是否在社群平台上發表仇恨性言論或是字眼，在某些狀況下，臉書不只是會凍結個人或組織的帳戶，也會禁止其他用戶對其表達稱讚或支持，「臉書將這樣的行動視為正確的方法，但不一定會適用於所有在昨日被禁用的人」。

不過並非所有人都被臉書旗下的所有平台禁止，右翼媒體人盧梅爾就還保有她的IG帳號，她發文表示，自己並未違反任何臉書的服務條款，希望大家在其他的平台上繼續追蹤她；另一名右派記者雅諾波魯斯也在IG上發表「最後一篇貼文」。



不過，也有批評認為，臉書對於掃蕩仇恨言論的行動太慢了，應該在個人帳號明顯違反臉書原則的時候就禁止，而不是因為公眾壓力採取行動。