23歲少年割包皮「像眼皮被拔掉」...痛翻自殺！母泣訴庸醫害死兒

▲英國少年割包皮太痛，兩年後選擇自殺。（圖／示意圖非當事人／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

英國媽媽萊斯莉（Leslie Roberts）日前痛失愛子，原來是大兒子愛力克斯（Alex Hardy）動完割包皮手術之後，產生許多不適應症狀，每天都非常的痛，還伴隨著勃起障礙等等問題，嚴重影響到生活，最後決定在23歲時結束自己的生命。



萊斯莉接受BBC專訪時提到，愛力克斯從小就熱愛滑雪，也喜歡寫作，是個帥氣有禮貌的陽光少年，18歲時前往加拿大打工遊學1年，隨後在那裡住了5年，並交到了許多好友，找到了不錯的工作，一切都很順利。沒想到在2017年11月，愛力克斯在加拿大的住處自殺身亡。

愛力克斯自殺前設定了一封Email，在自己死後12小時傳給家人，結果還未收到訊息，警方就先上門告知死訊，讓家人們震驚不已。愛力克斯在這封Eamil中解釋，他一直受到包莖問題所苦，「常常出現尷尬的狀況」，2年前他在加拿大找了醫生看診，醫生先是以類固醇藥物治療，讓包皮可以更有伸展性，但是並未得到任何效果，於是愛力克斯被轉介給泌尿科醫師。

在加拿大，割包皮手術是蠻普遍的事情。愛力克斯的信中寫道，「那名醫師直接建議動手術割包皮，我問說不能用其他伸展的方式處理嗎，他當面騙了我，跟我說那在我身上行不通，我相信他是這方面的專家，於是接受了建議」。於是當時21歲的愛力克斯接受了環狀包皮手術（circumcision），且因為感到害羞，沒有跟任何家人朋友提起。

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▲愛力克斯動完手術後，開始感到各種不適症狀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

手術之後，愛力克斯開始感到各種不適症狀。他在信中形容，由於生殖器前端不再受到保護，每天都不斷受到刺激，像是無時無刻都「受折磨」，隨著日子過去，這些症狀完全沒有改善，「想像一下，若是把眼皮拔掉，眼球會有何感受」。萊絲莉則表示，兒子連正常活動都有困難，更不用說他熱愛的戶外運動了，「他當時必定很痛苦」。

英國泌尿外科協會醫師多爾金（Trevor Dorkin）解釋，他們在手術後都會提醒病患，在手術過後，陰莖前端突然失去了保護，會變得較為敏感，但是這種感受會隨著時間減低，因為大腦會調整生殖器神經傳回來的訊息，大部分的人都能夠適應。

除了敏感疼痛，愛力克斯還提到勃起功能障礙（Erectile Dysfunction）、肌肉痙攣甚至腹部疼痛等問題。此外，他的包皮繫帶（frenulum）也在手術中被切除，留下了疤痕，也讓他疼痛萬分。多爾金醫師則解釋，事實上在割包皮手術時，不一定會切除繫帶，但即使是切了，也不會對性功能或是享受性愛過程有影響。

最後，愛力克斯在信中寫道，「我原本擁有一個性器官，但現在好像只剩下一根無用又麻木的木棍，我的性生活整個毀了」。萊斯莉提到，兒子獨自承受這段痛苦，完全沒跟她提起，不過她也理解，對年輕男孩來說，這是很難啟齒的事，「我們都知道男性不會常常談論這種問題，但這似乎比項中的常見」。

▲媽媽上網搜尋了動割包皮手術的醫生，發現根本是庸醫。

兒子死後，萊斯莉上網搜尋了動割包皮手術的醫生，才發現這名醫生評價非常的差，一些驚人評論包含，「我動了腎臟手術，之後痛得根本沒辦法去工作，他毀了我的生活」、「我可以看到他是如何誤診、並對其他病患動劣質外科手術，毀了其他人的生命，他危險又無能」，甚至還有一名患者表示，「他們手術用具留在我的膀胱裡面，我竟然3個月後才接到通知，在看醫生之前趕快逃吧」。

看了這些可怕的言論後，萊絲莉立即檢舉這名醫生，BBC向加拿大的相關機構詢問處置狀況，對方僅回覆已經在調查中，但拒絕透露其他細節。萊絲莉心痛表示，「我真心希望我的寶貝兒子當時就趕快逃，多希望他從沒遇到那個醫生」。

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