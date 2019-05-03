白宮：川郭會未討論支持郭台銘選總統　郭將花大錢投資威州

▲郭台銘進入白宮。（圖／翻攝東森新聞）

記者錢玉紘／綜合報導

鴻海董事長郭台銘昨日下午與美國總統川普會面， 白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今日發表聲明指出，兩人會面時，川普並沒有討論有關支持郭台銘在台灣競選的事情，「他是位很好的朋友」。隨後，郭台銘也與威州州長艾弗斯（Tony Evers）會面，商討投資案。



路透社報導，桑德斯的聲明中證實郭台銘與川普在白宮會面，兩人談論了威斯康辛州相關計劃的最新進度，以及後續進展等議題。她提到，「郭台銘將會在威斯康辛州投入大筆金錢，很快就未宣布有更多投資」，但並未對此補充更多細節。

郭台銘在美東時間1日戴著台美國旗帽與川普會面，雙方進行50多分鐘的會談，他會後受訪表示，自己不需要川普給建議，但川普有說「這個工作很艱難（It's a tough job）」，也為他加油，他告訴川普「若當選中華民國總統，我會當一個和平製造者（peace maker），不會當麻煩製造者（trouble maker）」，另外會加強台美貿易。

隨後郭台銘也與威州州長艾弗斯會面，威州首席經濟官員也在場，不過會後鴻海或威州官方都未對此發表聲明。艾弗斯曾在稍早的記者會上表示，相當期待鴻海在威州的投資能夠成功，將在會中重新討論這件事情。不過艾弗斯也提到，在威州興建的LCD面板廠規模會比原先計劃的小。